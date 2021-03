Asistencia Familiar 24, gestión y desarrollo de servicios sociales, comienza su expansión en franquicia Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 13:42 h (CET) La franquicia comienza su andadura junto a la consultora Tormo Franquicias y establece condiciones especiales para sus primeros franquiciados en 2021 Durante los años anteriores y particularmente el pasado 2020, se ha constatado la importancia de las empresas dedicadas a los servicios sociales en la sociedad. Cada vez más el porcentaje de personas atendidas es mayor, llegando a superar el 20% de la población española. La atención se centra en tres grupos principalmente:

Servicios de atención domiciliaria (teleasistencia y ayuda a domicilio) que recoge el 15% de la población envejecida.

Servicio de Atención Diurna focalizada en el 80% de la población de más de 65 años.

Servicio de residencias, que cuenta con más de 350.000 plazas cubiertas. Los datos publicados por La Dirección General del Imserso, a través de la Unidad de Información de Mayores y Servicios Sociales demuestran que el sector enfocado a personas mayores o con discapacidad suponen un servicio esencial, demandado y estable, con proyección de futuro al alza.

Es por ello, que la empresa de Asistencia Familiar 24 con varios años de experiencia en los ámbitos de ayuda a domicilio, servicios especiales, ayuda hospitalaria, gestión de centros, servicios de canguro, teleasistencia, labores domésticas, adaptabilidad de la vivienda, orientación familiar, etc. Han desarrollado un proyecto de franquicia sólido, fiable y rentable basado en el funcionamiento diario de la marca.

Desde la consultora de Tormo Franquicia que gestiona la expansión de la marca a nivel nacional auguran la bonanza de esta marca debido a las condiciones contractuales de franquicia, estabilidad y proyección del sector y experiencia y formación de la empresa: “Asistencia Familiar 24 representa una de las alternativas más interesantes y seguras dentro del contexto actual, debido a que el franquiciado no tiene que invertir una gran cantidad, ésta es muy amortizable en poco tiempo y cuenta con unos servicios altamente demandados en la actualidad. Se trata de un formato muy optimizado, donde el coste operativo del franquiciado es mínimo, a diferencia de otras marcas de su competencia, y por tanto éste cuenta con un riesgo muy bajo” destacaba Borja Sánchez, responsable de expansión de Tormo Franquicias Consulting.

La central de Asistencia Familiar 24 pone a disposición un modelo de negocio enfocado a profesionales del sector o emprendedores con ganas de trabajar que busquen abrir una delegación nacional que de soporte y amplíe la red comercial de franquicias ya consolidadas hasta la fecha.

El modelo de franquicia impulsado por la enseña es uno de los demandados y competitivos del sector de la asistencia social gracias a:

Metodología propia testada y avalada por profesionales que se actualiza conforme a los cambios sociales por su compromiso con los usuarios y familiares.

Modelo empresarial con condiciones económicas ajustadas y exclusivas por su compromiso con los futuros franquiciadores, y amplitud de servicios para garantizar la atención social, bienestar y salud de los pacientes, y amortización de los franquiciados. Su operativa constata la profesionalidad, visión de futuro y compromiso con el sector de la asistencia y bienestar social, convirtiéndose en un engranaje fundamental para el buen funcionamiento de la sociedad actual por su papel fundamental con la población mayor.

