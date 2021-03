Las clases de sellos para una boda por Marmarina Comunicae

lunes, 1 de marzo de 2021, 12:46 h (CET) Una forma sencilla y barata de dar el toque de personalización que una boda necesita es usar sellos de lacre o sellos de caucho completamente adecuados a cada estilo La personalización de los sellos en las invitaciones de boda, o incluso en otros elementos como pueden ser las bolsas donde irán los detalles, son un elemento que muestra la atención al detalle por parte de la pareja y que suele gustar mucho a los invitados.

Por ello, hoy traen una selección de los tipos de sellos que se pueden encontrar, sus diferencias, y de cómo cada uno dará un resultado exclusivo y 100% adaptado.

Sellos de caucho

Uno de los beneficios de los sellos de caucho es su asombrosa relación calidad/precio. De este modo, se podrá tener el tipo de diseño que se quiera en cualquier elemento que se considere. Ya sean sellos con motivo floral, una fecha, las iniciales, incluso la cara de la mascota.

No solo son bonitos y útiles para cerrar las invitaciones, si no que se pueden sellar otros elementos y personalizar cada elemento. Recordar que en las bodas los pequeños detalles son los que marcan la diferencia para un día inolvidable.

Sellos de lacre

Sin duda, sus favoritos. Los sellos de lacre evocan un aura romántica en las invitaciones de boda y se convierten, año tras año, en una tendencia generalizada y muy bien acogida por parte de los prometidos.

De este modo, los sellos de lacre destacan por su delicadeza y elegancia, y el hecho de que sea la propia pareja los que los haga a mano para sus invitados le añade una parte sentimental, disfrutando de un tiempo juntos haciendo algo para sus seres queridos. Son, sin lugar a duda, un sinónimo de exclusividad, mimo y cuidado.

Los sellos de lacre también pueden usarse en las bolsas, en las cajas que guarden los regalos, etc. son una opción bastante versátil a tener en cuenta. En Marmarina, especialistas en el diseño de este tipo de sellos, pueden ofrecer infinitas posibilidades si los novios se decantan por esta opción.

Los sellos de lacre también son completamente personalizables, tanto en diseño, como en color, ya sean tonos pasteles, oros suaves, etc.

Accesorios para sellos

Por supuesto, los sellos pueden complementarse con otros elementos como, por ejemplo, los cordeles alrededor del sobre, hojas o flores secas revestidos por el propio sello, etc. todas las opciones son posibles.

Se debe recordar que todos los elementos de una boda sirven para definir la personalidad de los novios y lo que quieren compartir con sus amigos y familiares en un día tan especial.

