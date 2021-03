Talleres José Luis Miguel Debido a la crisis sanitaria que estamos sufriendo, numerosos sectores se han visto muy afectados

económicamente, hasta el punto de tener que suspender su actividad definitivamente, como puede ser el caso de muchas empresas del sector hostelero, turismo o inmobiliario.



Otros consiguen mantenerse a flote, pero con grandes dificultades debido a diferentes factores. Este es el caso de los fabricantes de maquinaria industrial, los cuales están sufriendo problemas por diversas causas como la falta de suministros o las restricciones en la fabricación.



Pero, dentro de este contexto hay alguna empresa que está siendo capaz de mantener su actividad y producción, incluso emprender nuevos proyectos.



Hoy queremos conocer a una de esas empresas que han sabido lidiar con las dificultades actuales y han conseguido seguir adelante con una trayectoria positiva y una importante proyección: Talleres José Luis Miguel.



Sector industrial Talleres José Luis Miguel es una empresa dedicada al diseño, venta y fabricación de maquinaria industrial. Sus proyectos y productos están enfocados principalmente a la Industria Química, Alimentaria, Salinera y Farmacéutica. Durante todos estos años han conseguido ganarse la confianza de sus clientes llegando así a ser referentes y líderes del sector.



¿Su secreto? Apostar por la investigación, el desarrollo y la innovación, sin olvidar que el cliente es lo primero, siempre. Esos son los pilares de su éxito, su filosofía para conseguir que un pequeño taller nacido hace 30 años en Zaragoza, llegue a ser una empresa referente y líder en el sector de fabricación de maquinaria industrial.



Equipos industriales

Talleres José Luis Miguel ha obtenido la certificación ISO9001:2015 relativa a su gestión como desarrolladores y fabricantes de maquinaria industrial. De esta manera, se le reconoce internacionalmente el esfuerzo por ofrecer respuestas eficaces a las necesidades de sus clientes.



Sus principales clientes son empresas del sector alimentario, farmacéutico y químico. Compañías todas ellas con normativas muy exigentes en cuanto a las maquinarias usadas para sus procesos.



Por eso, los componentes y maquinaria desarrollados y fabricados por Talleres José Luis Miguel poseen una alta exigencia en cuanto a calidad e innovación.



La industria química y farmacéutica requiere una maquinaria de precisión y alta complejidad que permita la elaboración de productos con componentes químicos delicados. Las máquinas más utilizadas y demandadas en la industria química y farmacéutica son reactores y mezcladores, las cuales se ocupan de la mezcla y transformación de los componentes químicos. Los procedimientos de las industrias químicas también suelen requerir de otros componentes mecánicos como tanques, depósitos, intercambiadores, condensadores, etc.



En cuanto a la industria alimentaria, esta también precisa de un alto grado de mecanización y equipación. Los proyectos y componentes relacionados con esta industria son muchos y muy variados: los necesarios para el transporte y recepción de alimentos, como cintas y depósitos especiales; almacenamiento de alimentos gracias a depósitos (para líquidos), silos(para sólidos) y grandes cámaras y almacenes acondicionados (herméticos, refrigerados, etc.); componentes para su procesamiento y conservación; y otros como sistemas de pesaje, tambores, mezcladoras y procesadoras.



Talleres José Luis Miguel son los encargados de proveer, surtir, diseñar, fabricar e instalar cualquier componente y maquinaria solicitada por las empresas interesadas.



Tras conocer los procesos de fabricación y los proyectos realizados hasta el momento, resulta casi imposible plasmar la totalidad de los programas de fabricación de Talleres José Luis Miguel, pues estos abarcan una gran cantidad de equipos industriales de los más variados.



Y es que en realidad poseen una capacidad casi ilimitada como diseñadores, desarrolladores y fabricantes de maquinaria industrial. Son muchos los clientes que han contado con los servicios de Talleres José Luis Miguel para la creación de una instalación completa, como instalaciones de tratamiento de sal, plantas de gestión de residuos o plantas de emulsiones de resina.



Objetivo: El cliente

En Talleres José Luis Miguel siempre subrayan el hecho de que los “culpables” de gran parte de su desarrollo y proyección en el sector de la fabricación industrial son sus clientes, a los cuales consideran su mejor recurso. Gracias a una estrecha colaboración con ellos, escuchando sus sugerencias, atendiendo sus necesidades, estudiando sus deficiencias y fortalezas, es como han conseguido, no solo ampliar la gama, sino desarrollar proyectos cada vez más mejorados y perfeccionados. Así han llegado a situarse en una posición de vanguardia en lo que a tecnología, principalmente, se refiere.



Tecnología, innovación, desarrollo, calidad, comunicación y enfoque hacia el cliente son palabras que definen a esta pequeña gran empresa pionera y líder en el sector de la fabricación de maquinaria industrial a la que auguramos un gran futuro.