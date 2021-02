Colegio Santo Angel La Dehesa de Humanes, concienciando sobre el acoso escolar Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 15:18 h (CET) Desde el colegio Santo Ángel La Dehesa de Humanes cuentan algunos de los métodos que siguen para combatir la lacra del acoso escolar Una de las grandes lacras en los primeros años de la formación escolar es la del acoso. El bullying de otros compañeros de un centro escolar es el motivo por el que algunos alumnos no quieren ir a clase o por el que las notas de alumnos a priori brillantes, descienden estrepitosamente. Ante esto, es importante que se intervenga desde las instituciones y distintos organismos. Un ejemplo, de actuación drástica se encuentra en el Colegio Santo Ángel La Dehesa de Humanes.

Desde este centro se han propuesto concienciar a sus alumnos sobre esta lacra. En palabras de Teresa González, directora de Primaria e Infantil del Colegio Santo Ángel La Dehesa: “desde nuestro centro estamos muy concienciados ante el acoso. Somos conscientes de que es un problema complejo y difícil de erradicar pero mediante charlas y talleres formativos hemos conseguido que los alumnos se sensibilicen mucho sobre el tema”.

Desde el centro educativo señalan varias claves:

1.-) El ‘ciberacoso’ existe. Hay que educar a los más pequeños en el uso adecuado de las nuevas tecnologías.

2.-) Los padres de los pequeños acosadores suelen negarse a admitir los hechos. Es fundamental actuar a tiempo y no mirar hacia otro lado. A edades tempranas es más fácil poder modificar cualquier tipo de conducta.

3.-) Los padres de las víctimas en ocasiones optan por cambiar al menor de centro. Aunque es una actitud respetable y comprensible, es aconsejable tratar de mediar. En ocasiones basta con hablar las cosas. La implicación de profesores, padres y otros compañeros es casi siempre suficiente para acabar con el problema.

Además, apuntan a que de cara a prevenir estos comportamientos es conveniente que los niños hagan actividades extraescolares. De esta forma podrá socializar, generar nuevas amistades y en última instancia ser más seguros de sí mismos.

Por último, desde el Colegio Santo Ángel La Dehesa de Humanes ponen de manifiesto su intención de seguir educando a sus alumnos en la no violencia y la gravedad del acoso escolar. Es por ello que seguirán impartiendo talleres formativos así como diversas charlas destinadas a la concienciación de los colegiales.

