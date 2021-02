Las 10 mejores agencias SEO de España en Google según SEMRush Comunicae

viernes, 26 de febrero de 2021, 11:02 h (CET) Durante el año 2020, el 93’2% de la población española ha usando de manera recurrente Internet y el 78% de ella lo ha utilizado para comprar o encontrar información El uso de las TICs y el número de usuarios de Internet han crecido exponencialmente. Según el Instituto Nacional de Estadística, en España durante 2020 el 93’2% de la población ha utilizado Internet. Lo que supone un total de 32’8 millones de usuarios. De ellos, el 78% lo usan para comprar o encontrar información.

Por ello, el posicionamiento SEO es algo esencial para las empresas en Internet, ya que gracias a él están presentes y al alcance de estos 32 millones de personas. Para mostrar el top 10 de las mejores agencias SEO de España en Google, se centran en los datos arrojados por la herramienta líder en analítica web Semrush, que sitúa a estas diez agencias como las primeras en el principal buscador de Internet.

agenciaSEO.eu

El primer lugar es para agenciaSEO.eu. Liderada por Roberto Gorraiz, esta agencia posee sede en Madrid y Valencia y son expertos en posicionamiento web en buscadores.

Dobuss

En la segunda posición se encuentra Dobuss. Una agencia de marketing digital de Córdoba que lleva más de siete años trabajando por la generación de negocio y la transformación digital de sus clientes. Entre sus servicios destacan el posicionamiento local, nacional, e internacional o el web, entre muchos más. Expertos en el mundo digital, ofrecen todos los recursos para estar presentes digitalmente al 100%.

Optimizaclick

Con sede en Oviedo, Madrid, Barcelona y Zaragoza, la agencia Optimizaclick se ha alzado con el tercer puesto como agencia SEO en Google.

Softalian

Con sede en Valencia, es experta en posicionamiento web. Lleva 17 años desarrollando su propia red de portales y midiendo nuevas técnicas de posicionamiento.

SeDigital

Esta agencia madrileña está especializada en el posicionamiento en buscadores, y cuenta con un equipo de programadores expertos en cualquier plataforma.

Top SEO

Desde 2012, Top SEO ayuda a empresas a conseguir más relevancia en las búsquedas de Google con estrategias SEO y poseen sedes en Madrid, Valencia, Toledo, Galicia y Marbella.

Ser o no ser Marketing Online

Fundada en 2008 por Ignacio Lafuente y Llena Sarrate, Ser o No Ser Marketing Online llevan más de 12 años generando soluciones a sus clientes en materia de marketing digital posicionamiento SEO.

Neo Attack

Llevan más de 6 años ayudando a las empresas a crecer. Hoy cuentan con un equipo de más de 60 personas especialistas en crecimiento empresarial y su propio Sistema para crear Campañas de Marketing online.

La Agencia SEO

En el noveno lugar se encuentra La Agencia SEO, una empresa especializada en SEO y SEM de Alicante que se dedica a posicionar a empresas en los buscadores, multiplicando su facturación.

Mente Digital

Mente Digital es una Agencia de Marketing Digital con sede en Madrid y Barcelona a cargo de la consultora Judith Sauch, especializada en sectores de máxima competencia y webs multidiomas, con 10 años de experiencia.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.