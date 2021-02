El golf, un deporte con gestores altamente cualificados Comunicae

miércoles, 24 de febrero de 2021, 09:58 h (CET) Estudios superiores y de posgrado, tres idiomas y experiencia de gestión son algunos de los rasgos que conforman el perfil de los directores de clubes de golf españoles, según se desprende de una encuesta realizada por la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) entre sus asociados Los clubes de golf en España están dirigidos por profesionales altamente cualificados, tal como se deduce de la primera encuesta de ámbito nacional que la AEGG (Asociación Española de Gerentes de Golf) ha realizado entre sus asociados y cuyos resultados acaba de hacer públicos.

Según esta encuesta, el 92,4 por ciento de los gerentes de clubes de golf son titulados superiores y un alto porcentaje, cerca del 40, posee, además, estudios de posgrado. El manejo de varios idiomas entre este colectivo es otro de los datos relevantes que aporta esta reciente encuesta: cerca del 70 por ciento es capaz de comunicarse en dos idiomas a parte del materno y el 20 por ciento se desenvuelve en tres o más idiomas además del español. También es relevante la trayectoria y la experiencia en gestión de clubes de la mayoría de los encuestados, prácticamente el 60 por ciento cuenta con una experiencia en gestión de más de once años.

“La profesionalidad, el nivel de formación, la experiencia, la valía en definitiva de nuestros gerentes es realmente comparable a la de los directivos de los sectores más desarrollados de la sociedad”, explica Marisa Barandiarán, vocal de la AEGG. “Lo sabíamos, pero esta encuesta viene a confirmarlo con cifras. Y esta es una de las claves para que España se mantenga como primer destino turístico de golf en Europa. Tenemos muy buenos campos y un clima excepcional, es cierto; pero también tenemos instalaciones gestionadas al más alto nivel por grandes profesionales y eso es fundamental para el desarrollo de nuestra industria”, concluye.

Interés por la innovación y por la formación

Además de conocer en mayor profundidad el colectivo de directores de clubes de golf, la encuesta tenía como objetivo recoger de forma directa los intereses de los asociados para así adaptar a ellos las iniciativas de la AEGG.

Pues bien, los directores de los clubes españoles manifiestan un claro interés por la innovación, la digitalización de todos los procesos y la aplicación de las nuevas tecnologías y del big data a sus áreas de gestión, de forma que se presentan como profesionales conscientes de los cambios necesarios para adaptar la industria de los clubes de golf a los nuevos paradigmas.

La formación y el aprendizaje continuos para el desempeño eficaz de sus competencias es otra de las inquietudes que los asociados a la AEGG han mostrado en esta encuesta y que la asociación tendrá muy en cuenta a la hora de programar sus próximas iniciativas. “la AEGG, corrobora su presidente, Enrique Gil, “está volcada, y se volcará todavía más a lo largo de los próximos meses, en facilitar esa formación y comunicación entre sus asociados y en colaborar todo lo posible a la innovación y la modernización del sector del golf, que atrajo a España en 2019 más de 1,2 millones de turistas”.

Sobre la encuesta

La encuesta, realizada por la Asociación Española de Gerentes de Golf (AEGG) a sus más de 250 asociados (en España existen unos 350 clubes con campo de golf), se llevó a cabo entre el 28 de enero y el 5 de febrero de 2021, obteniendo un 63% de respuestas siempre de forma anónima. La finalidad, además de conocer mejor el perfil del asociado, era recabar información que permita a la Asociación adaptarse mejor a las necesidades de sus socios.

Sobre la AEGG (Asociación Española de Gerentes de Golf)

La Asociación Española de Gerentes de Golf nace en el año 2009 con el objetivo de trabajar en favor de la profesionalización del sector de los directores de clubes de golf, mejorar su formación y aunar posturas. Cuenta con más de 250 asociados. Al estar integrada en la Club Managers Association of Europe, proporciona a los directores españoles los cursos establecidos por esta asociación y por la Club Manager Association of America, además de facilitar a los directores el networking y la colaboración con otros gestores de todo el mundo. El servicio de consultoría y la puesta en común entre los asociados es uno de los principales valores de la AEGG.

