Cambium Networks y Wifidom impulsan sofisticados proyectos WiFi4EU en todo el territorio español

martes, 16 de febrero de 2021, 18:04 h (CET) Cambium Networks compañía americana que facilita conexión inalámbrica a millones de personas en todo el mundo y la empresa Mayorista de IT Wifidom, an Allnet.Italia company, especializada en tecnología inalámbrica y gestión inteligente de red, han impulsado a lo largo del pasado año sofisticados proyectos WiF4EU en todo el territorio español WiFi4EU promueve acceso libre de los ciudadanos a la conectividad wifi en espacios públicos como parques, plazas, edificios oficiales, bibliotecas, centros de salud y museos de municipios de toda Europa. La iniciativa WiFi4EU ofrece a los municipios la oportunidad de solicitar bonos por valor de 15.000 euros. Los bonos se utilizarán para instalar equipos de wifi en los espacios públicos que todavía no están equipados con un punto de acceso wifi.

La crisis provocada por la COVID 19 ha incrementado la demanda de acceso a internet, el crecimiento de la necesidad de mayores anchos de banda y la actualización tecnológica de las redes ya desplegadas. Especialmente por el aumento del teletrabajo, la educación online, las nuevas demandas de la administración pública y de los proveedores de servicios.

Ambas compañías en tiempo record han desplegado sofisticados proyectos de conectividad WiFi4EU, desdoblamiento de aulas, conectividad de hospitales frente al COVID, etc, que han permitido a los ciudadanos estar conectados dentro de la llamada nueva normalidad.

La demanda de acceso a Internet y de aumento del ancho de banda existente disparó en 2020 las ventas de las soluciones de Cambium Networks en Wifidom, mayorista de valor añadido especializado en soluciones de conectividad inalámbricas. En 2020 Las ventas totales de este mayorista en sistemas Cambium crecieron un 22% respecto a 2019, un 10% en equipos de exterior y un 75% en sistemas de red y WLAN.

Outdoor

Según Wifidom, en 2020 hubo dos claras tendencias en las soluciones de acceso inalámbrico en los operadores y WISP. La primera, un aumento muy significativo de la necesidad de mayor capacidad en las redes actuales, especialmente derivado por incremento del teletrabajo y las clases online. La segunda fue la transición en la tecnología ya desplegada hacia soluciones 802.11ac y Massive MU-MIMO.

En este segmento, los equipos más vendidos fueron Force 180, Force 300-16, Force 190, Force 300-25, Force 200 y ePMP 3000.

Ventas WLAN y Networking:

En 2020 Wifidom aumentó también las ventas de puntos de acceso de Cambium, principalmente gracias a los proyectos WiF4EU que se implementaron durante el año 2020. Asimismo, se consolidaron las ventas en otros verticales como Educación, Hoteles y MDU, administración pública, y proveedores de Servicio. Finalmente, en 2020 se confirmó la consolidación de la tecnología WLAN 802.11ac (WiFi5), y esta previsto que en 2021 la tecnología WiFi6 se convierta en un driver de crecimiento en este sector. En estos segmentos, los productos Cambium más vendidos fueron los puntos de acceso de interior e410 y e510.

“La pandemia de la Covid19 aceleró en 2020 la puesta al día de las infraestructuras de las redes inalámbricas existentes y el despliegue de otras nuevas. El teletrabajo, las clases online y la necesidad de aumentar la cobertura de acceso a Internet en zonas rurales o aisladas han aumentado las ventas de equipos de media y alta gama como es el caso de Cambium”, comenta Jordi Marti, director técnico y socio fundador de Wifidom. “En paralelo - añade- y también a causa de esta demanda, se han multiplicado las ventas de sistemas WiFi y y WLAN”.

