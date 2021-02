PrestaShop Facebook, el nuevo módulo de eCommerce para vender más en redes sociales Comunicae

martes, 16 de febrero de 2021, 17:24 h (CET) PrestaShop Facebook estará disponible a partir del 16 de febrero para su des-carga a través de la interfaz de PrestaShop en 8 idiomas. Alexandre Eruimy, CEO Global de PrestaShop: "Hemos diseñado este módulo para que todos nuestros comerciantes y sus entidades aprovechen todo el po-tencial del Social Commerce en PrestaShop" PrestaShop y Facebook se unen para lanzar un nuevo módulo diseñado para ayudar a los negocios online. Su objetivo es impulsar las ventas de los eCommerce en las redes sociales Facebook e Instagram. Este módulo ofrecerá a los clientes de la solución PrestaShop nuevas funcionalidades avanzadas de Social Commerce, entre ellas destacan la integración en una única interfaz de las cuentas de Facebook e Instagram para una gestión optimizada de las campañas publicitarias; sincronización automática del catálogo de productos con Facebook e Instagram; la integración del plugin de Messenger desde el backoffice de PrestaShop.

El lanzamiento de PrestaShop Facebook es el resultado de una encuesta realizada a sus negocios. De este modo, su diseño ha sido especialmente pensado para satisfacer las necesidades de los comerciantes de una forma estratégica y eficaz. Con más de 1.700 millones de usuarios activos, Facebook e Instagram se consolidan como motores de crecimiento esenciales para el comercio electrónico. El Social Commerce -es decir, la venta directa en las redes sociales- ha crecido con fuerza en los últimos meses, primero en respuesta a la creciente expectativa de interacción con las marcas, y más recientemente propiciada por la crisis sanitaria que ha provocado una aceleración histórica del eCommerce.

¿Qué ventajas tiene el módulo PrestaShop Facebook para las tiendas online?

- Centralizar en una única interfaz accesible desde el backoffice todas sus cuentas de Facebook (Facebook Business Manager, Facebook Page, Ad Account, Instagram Business Account).

- Exportar rápidamente y sincroniza automáticamente el catálogo en Facebook e Instagram con actualizaciones automáticas diarias de los precios e inventario.

- Medir la eficacia de las campañas publicitarias en Facebook para mejorar su impacto con la implementación automática del módulo Facebook Píxel y la API de conversión.

- Aumentar el compromiso de los clientes permitiendo interactuar directamente con el negocio gracias a la integración del plugin de Messenger desde el backoffice de PrestaShop.

Gracias a PrestaShop Facebook, la gestión diaria de las campañas publicitarias y de los stocks se simplifica. En cuanto al usuario, este módulo contribuye a una experiencia de cliente cada vez más fluida y omnicanal. Por otro lado, el módulo también ayuda al eCommerce a reforzar su visibilidad, a aumentar la tasa de conversión en Facebook e Instagram y, por tanto, a impulsar y mejorar las ventas. PrestaShop Facebook estará disponible a partir del 16 de febrero para su descarga a través de la interfaz de PrestaShop. El módulo se ofrecerá en 8 idiomas: Inglés, francés, italiano, español, polaco, holandés, portugués y alemán.

“Hemos diseñado este módulo para que todos nuestros comerciantes y sus entidades aprovechen todo el potencial del Social Commerce, que ha experimentado una aceleración muy fuerte en los últimos meses y que debería adquirir un papel cada vez más importante en 2021. Esta colaboración, de la que estamos orgullosos, afianza nuestro objetivo de ofrecer a las empresas las mejores soluciones tecnológicas al servicio del crecimiento de su actividad”, destaca Alexandre Eruimy, CEO de PrestaShop.

Sobre PrestaShop

PrestaShop es la plataforma de comercio electrónico líder en Europa y América Latina, permite a cualquier entidad o empresa desarrollar sus ventas online para perseguir sus ambiciones sin límites. PrestaShop, basada en un modelo de open source (código abierto), permite a los comerciantes operar su proyecto de tienda online en cualquier parte del mundo, beneficiándose de una solución totalmente personalizada y adaptada a cada mercado, una solución que ya ha permitido a sus 300.000 tiendas online generar más de 22 000 millones de euros en ventas durante 2020.

Hoy en día, cada 4 minutos, se crea una tienda PrestaShop en el mundo y cada una de estas tiendas tiene su propia historia. En España, PrestaShop cuenta con más de 50.000 tiendas online, es decir, el 30% de los sitios web del país.

