Adaptar vehículos a GLP de Ircongas, vía rápida para una etiqueta ECO y ahorrar un 45% en combustible Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 15:23 h (CET) La transformación de vehículos de gasolina a autogas GLP es una técnica real, rápida, sencilla y económica para obtener la etiqueta medioambiental ECO de la DGT, así como un considerable ahorro en el gasto en carburante, apuntan los profesionales de iRCONGAS A día de hoy sigue existiendo falta de información y conocimiento acerca de la adaptación de vehículos para la utilización del Autogas GLP como combustible alternativo y sus características, lo que, de alguna manera, motiva cierta reticencia en algunos usuarios a la hora de transformar su vehículo.

Absolutamente nada que ver con una realidad sencilla y fiable: el proceso de adaptación de un vehículo de Gasolina a Autogas GLP está avalado por multitud de pruebas de seguridad, fiabilidad y rendimiento. Una información que cualquier usuario tiene a su total disposición, demostrando que el Autogas GLP es un combustible tan seguro como cualquier otro.

Es por ello necesario facilitar información suficiente para dar a conocer esta tecnología como una alternativa muy rentable para todo aquel usuario que quiera disfrutar de las innumerables ventajas que proporciona el uso de este combustible alternativo.

Se trata de la solución actual a la movilidad ECO más económica y con mayor presencia en el mercado, siendo, de hecho, el carburante alternativo más utilizado del mundo. Moverse con AutoGas GLP es una elección limpia, económica y de inmediata disposición, que, además de aportar beneficio económico, facilita colaborar con el objetivo global de la reducción de emisiones para una movilidad sostenible, consiguiendo que el aire de las ciudades sea más limpio.

El futuro no es necesariamente sólo eléctrico en este momento

El mundo del transporte y la movilidad se enfrenta a uno de sus desafíos más importantes: la adopción de medidas de mejora para combatir el cambio climático y sus efectos adversos.

En esta transición, el transporte va a jugar un papel crucial en el avance de economías bajas en carbono, pasando de modelos de transición variados mediante el uso de combustibles menos contaminantes, hasta que progresivamente predominen los vehículos eléctricos.

Aunque actualmente los vehículos eléctricos en España son mucho más populares y la gente pueda tener un mayor impacto informativo, los medios de comunicación no hablan habitualmente de coches propulsados por GAS vehicular como puede ser el Autogas GLP, facilitando poca información o publicidad de estos, siendo esta una tecnología alternativa de propulsión muy atractiva, ecológica y rentable.

Los coches eléctricos actualmente suponen un desembolso inicial muy grande frente a los coches de propulsión alternativa equivalentes, llegando incluso a duplicar su precio. Salvo excepciones, por el momento, no pueden equipararse en precio a estas alternativas, contando además con un hándicap importante, el de limitación en autonomía. En un futuro cercano si serán rentables.

En cambio, la alternativa de transformar coches de gasolina a Gas, ya sean nuevos una vez adquiridos, de segunda mano o en propiedad, no suponen un desembolso por lo general mayor de 1.500 euros de media, siendo posible amortizar la inversión en un breve periodo de tiempo en función de los kilómetros recorridos gracias al ahorro en coste de carburante de hasta un 45%.

En contraposición a la escasa infraestructura existente en puntos de carga y suministro para otro tipo de vehículos propulsados por energías alternativas como eléctricos o impulsados por GNC, que ya es un punto importante, y que por cuestiones de autonomía obliga a calcular bien la ruta deseada, se podría cruzar España con un vehículo propulsado por Autogas GLP sin repostar.

No debe preocupar en absoluto la posibilidad de repostar Autogas GLP a lo largo y ancho de toda la geografía española, ya que puede hacerse un viaje de larga distancia con tranquilidad, pues, en caso de agotarse el gas, se podría continuar el viaje con gasolina. De hecho, la autonomía combinada de un vehículo Bi-Fuel (Gasolina-GLP) puede llegar a los 1.200 kilómetros sin problema.

Cada vez son más los puntos donde repostar este carburante, y desde el móvil o el ordenador se pueden consultar fácilmente los más de 600 puntos de suministro presentes en España para repostar Autogas GLP, situados en estaciones de servicio de la Península e Islas.

¿Cómo se adaptan los vehículos?

La adaptación de vehículos a Autogas GLP es un proceso muy sencillo: solo se necesita un kit GLP y un depósito de GLP adicional, ambos homologados, incorporando este sistema sin ninguna modificación del motor o cualquier otra pieza clave del vehículo.

iRCONGAS, empresa líder en España para la realización de estos procedimientos, cuenta con una amplia variedad de posibilidades, con equipos destinados para la transformación de vehículos de diferentes fabricantes con motores de gasolina tanto de inyección directa e indirecta de diferentes cilindradas y potencia.

Los componentes de un kit Autogas GLP se instalan fácilmente repartidos a lo largo del coche con sencillas técnicas, recomendando en todo momento que esta tarea esté a cargo de profesionales con los conocimientos y la certificación necesaria para ello.

Principales beneficios para apostar por los Sistema Autogas GLP

Se pueden enumerar una serie de ventajas importantes de recurrir a este sistema, entre las cuales cabe destacar las siguientes:

- Ahorro de hasta un 45% en costes: Importante reducción de gasto en coste de carburante, permitiendo conseguir un ahorro por litro de hasta un 45%, dependiendo del tipo de vehículo, respecto al precio de otras alternativas de combustión tradicionales.

- Transporte privado : Permite el uso de vehículos propios, evitando en la medida de lo posible cualquier escenario actual de riesgo biológico.

- Etiqueta ECO de la DGT: Vehículos por lo general matriculados a partir del año 2.006 con incorporación de normativa de emisiones Euro 4 o posterior, permitiendo obtener determinados beneficios fiscales de hasta un 75% de reducción en el IVTM, descuentos municipales de hasta un 50% en Zonas SER de estacionamiento regulado, bonificaciones en peajes o uso de Bus-VAO entre otras, dependiendo de regulaciones y normativas de cada Administración Local.

- Contribución Medioambiental: Aportación ecológica a la mejora de la calidad del aire de las ciudades. De este modo, se emite un porcentaje importante menos de óxido de nitrógeno y de CO2, por lo que es una técnica de automoción limpia y ecológica.

- Experiencia de usuario positiva: Una vez transformado el vehículo proporciona un proceso de llenado rápido y sencillo, muy similar al de los otros métodos de repostaje.

Sobre Ircongas

iRCONGAS Energías Alternativas Automoción S.L es la empresa líder en transformación, venta y distribución de sistemas de Gas Licuado de Petróleo a nivel nacional con más de 40 años de presencia en esta industria, abasteciendo esta tecnología a todo tipo de talleres independientes, grupos de talleres y concesionarios oficiales del sector de la automoción.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.