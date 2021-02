¿Cómo el Open Source acelera la digitalización de las empresas? Comunicae

lunes, 15 de febrero de 2021, 15:27 h (CET) OPEN TECHNOLOGIES & BUSINESS CONFERENCE #OSC21 Las tecnologías de código abierto pueden convertirse en la única oportunidad para aquellas empresas que no tengan las herramientas corporativas adecuadas o el personal de TI altamente cualificado que pueda reaccionar lo suficientemente rápido en situaciones de emergencia. El potencial del código abierto ya era conocido mucho antes de la pandemia. Sin embargo, nadie podría haber previsto lo útil que llegaría a ser a día de hoy.

La transformación digital crea nuevas posibilidades para las empresas a través de productos y servicios innovadores, modelos empresariales ágiles y mejoras en las formas de trabajar. Dentro de éste contexto, el próximo miércoles 17 de Febrero se darán cita más de 500 profesionales del sector en el marco de la conferencia online OPEN TECHNOLOGIES & BUSINESS CONFERENCE, el punto de encuentro entre profesionales del ecosistema IT que tiene como objetivo presentar las nuevas posibilidades que permite la tecnología de código abierto empresarial y conocer las tendencias y retos tecnológicos para el 2021.

Es una iniciativa de Urban Event Marketing y ha sido posible gracias al apoyo de sponsors como 2BYTE, DOLIBARR, ZYLK, FERCHAU y DONDOMINIO y, la colaboración de profesionales expertos de empresas de telecomunicaciones y aseguradoras líderes en España y, ESLE, Asociación Vasca de Empresas Software Libre, de Quum, La Latina Valley y, a los media partners Digital Innovation News, medio especializado en el análisis del entorno digital y de la innovación IT, Ctrl ControlPublidad, portal digital y revista de tendencias IT y de marketing e Interactiva, revista y portal sobre marketing digital.

Presentaremos en esta conferencia los Retos y Oportunidades que traen las tecnologías de código abierto, con el propósito de contribuir con la difusión de conocimiento general sobre la innovación en los servicios, productos y modelos de negocio y ayudar a las empresas en sus procesos de transformación digital. Reúne a los principales referentes del sector y las compañías tecnológicas más influyentes, disruptivas e innovadoras que están redefiniendo los servicios empresariales en todas las áreas: seguridad, dominios, hosting, cloud, transformación digital...

Dará comienzo a las 16:00h con la introducción de la jornada a cargo de Patricia Ramos Carrero, directora de Urban y ponencias de David Olmos, CEO de Zylk, quien presentará un caso de éxito de Fagor Industrial, Xavier Idevik, Director de Marketing en DonDominio, quien hablará sobre los cimientos de la Transformación Digital, Bernardo Cabezas, CEO y Director de Marketing y Ventas en 2byte, con la ponencia 'Facturas o generas lo que no ves y debes ver', Bruno Steinberg Gago, Arquitecto Cloud en Dpto. Ciberseguridad de Multinacional aseguradora por Ferchau sobre Open source en cloud, combinación perfecta para optimización de costes y seguridad y, debatirán en un panel de expertos conjuntamente con Antonio Jimenez Ramirez, Arquitecto Devops en empresa de Telecomunicaciones sobre El futuro e Innovación de las tecnologías Open Source moderado por Eneko Astigarraga, Presidente de ESLE, Asociación Vasca de Empresas Software Libre.

A través de la sección “Pregunta al ponente”, espacio abierto para que todos los asistentes puedan conectar con los ponentes en vivo y en directo, responderán a sus consultas.

Para asistir al evento, el registro es gratuito para profesionales IT de empresas públicas y privadas y, puedes registrarte ahora AQUÍ

Más información en: https://urbaneventmarketing.com/open-technologies-business-conference-2021/

Sobre Urban Event Marketing

Agencia de organización de eventos corporativos, congresos y ferias profesionales en Madrid especializada en el sector IT.

Sobre Open Technologies & Business Conference

Forma parte de la mayor serie de conferencias verticales y temáticas anuales sobre la aplicación de las últimas innovaciones tecnológicas en sectores tales como el de Viajes y Turismo, Seguros, Financiero, Farma, Ecommerce, Inmobiliario, Retail, Experiencia de Usuario, Cloud, Logística, Ciberseguridad, etc.

Las conferencias se componen de diferentes formatos: Keynote Speakers, Panel de Expertos, Casos de éxito y Tendencias.

Próximos eventos: https://www.urbaneventmarketing.com/eventos

Contacto:

Mariana González

info@urbaneventmarketing.com

+34 635229490

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.