Dimensi-on presenta las claves de un perfecto piso de soltero/a

viernes, 12 de febrero de 2021, 15:29 h (CET) Vivir solo/a tiene grandes ventajas como la exclusividad para decidir cuestiones que tengan que ver con el inmueble, mayor autonomía e independencia… Esta tendencia tiene su consecuencia directa en la arquitectura y la decoración. El soltero o soltera suele recrearse más en su estilo propio, ya que no tiene que hacer concesiones a parejas o tener en cuenta las necesidades de terceros. Dimensi-on, especialistas en arquitectura y diseño de interiores, presenta las claves de un perfecto piso de soltero/a Espacios abiertos

Las casas de solteros/as respiran libertad. Esto se puede conseguir prescindiendo de tabiques, con la posibilidad de crear espacios vitales. Tiene una clara ventaja y es la anexión de estancias pequeñas, creando una única habitación o varias. Las divisiones se establecen mediante tabiques móviles, puertas correderas, celosías, bibliotecas… diseñando la atmósfera perfecta cuando se quiere estar solo/a y dotando a los espacios de cierta intimidad. De esta manera, las habitaciones cobran vida según el momento y la necesitad. Además, la circulación es más dinámica y la luz natural llega a todos los rincones.

Tonos neutros

El neutro es todo un as deco que se puede utilizar en todas las estancias de la casa. Para conseguir un entorno relajado y potenciar la máxima amplitud posible, las paredes deben estar bañadas de colores neutros que oscilen entre el blanco, gris y arena. A pesar de su aparente sencillez, son complicados si se mezclan sin criterio, así que es importante encontrar la armonía y tener en cuenta los distintos colores que hay en la estancia: suelo, telas o muebles… Se pueden combinar tonos de intensidades diferentes, logrando ambientes llenos de carácter y sofisticación.

La cocina, lugar de encuentro en la casa. Lo ideal es que la cocina tenga una isla, para compartir los momentos en que se está cocinando con los invitados. Para añadir calidad estética, más amplitud, funcionalidad y luminosidad, se puede integrar al comedor y optar por un mobiliario sencillo y sofisticado con superficies lisas, tiradores ocultos, madera natural… Una de las últimas tendencias son los acabados en madera, cobre o mármol.

Un dormitorio con personalidad

La habitación de un soltero/a ha de ser funcional, atractiva y confortable. Es el espacio más íntimo del piso y el más importante. Obviamente, debe ser un lugar para el descanso, pero que esté decorado con carácter y desprenda la identidad de su propietario/a, ya sea un bohemio, una urbanita o un hipster. Lo ideal es elegir tonos blancos, grises y negros y añadir un toque de color con cuadros o accesorios. Hay que equilibrar bien los tonos, el negro y el gris pueden resultar muy fríos y duros para un dormitorio, hay que suavizarlos con materiales naturales como el lino o la lana.

Vestidor, imprescindible

Se puede instalar el vestidor en un cuarto contiguo al dormitorio. Si la casa es pequeña hay que optar por módulos abiertos en blanco que aprovechan todas las paredes con una distribución en "U", a modo de separación, se puede colocar un cristal traslúcido que deje entrar la luz natural.

Despacho

Para instalar un lugar de trabajo, conviene que tenga carácter profesional, por si se tuviera que recibir gente, con una silla ergonómica, espacios de almacenamiento e iluminación puntual.

