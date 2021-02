DEKRA selecciona a Andalucía para establecer un Hub Global de Tecnologías de la Información Comunicae

viernes, 12 de febrero de 2021, 13:21 h (CET) DEKRA, una de las empresas líder mundial en ensayos, inspección y certificación, va a establecer un Hub Global de Tecnologías de la Información en Andalucía. Este centro incluirá a los equipos de Plataformas Digitales y Desarrollo de Software con alcance global, ambos de nueva creación y que se localizarán en Málaga Estos nuevos equipos serán responsables de acelerar aún más los proyectos de digitalización de DEKRA a través del desarrollo de plataformas globales de Internet de las Cosas, Datos, Inteligencia Artificial, Análisis e Integración, además de soluciones para sus clientes basadas en ellas. Los equipos se integrarán dentro de la red internacional de expertos en tecnologías de la información de DEKRA, liderando el proyecto y colaborando estrechamente con otros equipos ya existentes en las regiones de Asia-Pacífico y en América.

El consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha valorado esta iniciativa y ha destacado que: “La innovación junto con la investigación constituyen dos áreas de alto interés para la comunidad, ya que están estrechamente ligadas a la competitividad empresarial y al desarrollo de la comunidad”. “Suponen la base de la transformación económica de Andalucía, tan necesaria ahora con la crisis generada por la pandemia”, ha añadido.

Velasco ha añadido que la economía digital “constituye una prioridad del Ejecutivo autonómico” y ha apostado por “convertir Andalucía en un referente en este sector”. Para ello ha puesto el acento en las líneas de trabajo que se vienen desarrollando desde la Administración andaluza para fomentar esta actividad, medidas que se concretan en incentivos directos al tejido empresarial, en estrategias y programas públicos como el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, próximo a aprobarse; el Plan de Captación del Talento Digital o la liga ‘Startup Andalucía Roadshow’.

El alcalde de Málaga, por su parte, ha asegurado que "la elección de nuestra ciudad para la implantación de este Hub Global de Tecnologías de la Información es una magnífica noticia que viene a consolidar la apuesta de DEKRA por Málaga. De la Torre ha subrayado que esta decisión suma un importante valor añadido a la oferta de Málaga como líder en innovación y refuerza su posicionamiento como una ciudad inteligente e idónea para invertir, trabajar y vivir, que ha creado un ecosistema ligado a la tecnología y a la captación de talento para impulsar la transformación digital, beneficioso igualmente todo ello para Andalucía y España".

“Málaga ha pasado a ser una localización emblemática para DEKRA desde la exitosa adquisición de AT4 wireless en el verano de 2015. En este tiempo DEKRA no sólo ha desarrollado intensamente las instalaciones existentes en el PTA, sino que además ha invertido a gran escala en otros campos tecnológicos, como por ejemplo en conducción conectada y autónoma, “Internet of Things”, ciberseguridad y digitalización. Las inversiones que estamos haciendo actualmente fortalecen nuestras capacidades corporativas en tecnologías de la información, ampliando en gran manera nuestro potencial en I+D y reforzando nuestro compromiso con Andalucía, Málaga y su Parque Tecnológico”, declara Ivo Rauh, CTO y miembro del Consejo de Administración de DEKRA SE.

“Málaga es una elección inteligente para DEKRA por sus condiciones competitivas de mercado, su fuente de talento local y su ecosistema tecnológico, que incluye muy buenas universidades, un número considerable de empresas tecnológicas y un gran lugar para vivir, permitiéndonos atraer el mejor talento”, afirma Sean Davidson, Director de Plataformas Digitales y Centros de Desarrollo de DEKRA. “Con las tecnologías de la información cada vez más integradas en todo el negocio, la posibilidad de ubicarnos en Málaga junto con los ya establecidos equipos de DEKRA DIGITAL y de la “Service Division Product Testing” de DEKRA, es también un enorme incentivo”.

Los equipos de Plataformas Digitales y Desarrollo de Software Global comenzarán con un grupo aproximado de 20 profesionales de alto nivel, completando un equipo de expertos en I+D de cerca de 100 personas, ubicadas en Málaga Tech Park.

Sobre DEKRA

DEKRA está operando en el campo de la seguridad desde hace más de 90 años. Fundada en 1925 en Berlín como DEutscher KRAftfahrzeug-Überwachungs-Verein e.V., es hoy en día una de las organizaciones de expertos líderes en el mundo. DEKRA SE es una subsidiaria de DEKRA e.V. y gestiona el negocio operativo del Grupo. En 2020, DEKRA generó ventas preliminares por un total de 3.200 millones de euros. Actualmente, la empresa emplea a más de 43.000 personas en aproximadamente 60 países de los seis continentes. Ofrece servicios de expertos cualificados e independientes que trabajan por la seguridad en la carretera, en el trabajo y en el hogar. Estos servicios van desde inspección de vehículos y tasaciones periciales hasta servicios de reclamaciones, inspecciones industriales y de edificación, consultoría en seguridad, ensayos y certificación de productos y sistemas, así como cursos de formación y trabajo temporal. La visión para el centenario de la empresa en 2025 es que DEKRA será el socio global para un mundo seguro.

