El Hybrid Cloud Report de NTT revela los principales factores que impulsan la adopción de la nube híbrida

jueves, 11 de febrero de 2021, 15:45 h (CET) El 93,7 % de las compañías mundiales, consideran que la nube es fundamental para satisfacer las necesidades empresariales inmediatas en plena incertidumbre por la pandemia NTT Ltd., empresa líder de servicios tecnológicos a nivel global, ha publicado su Hybrid Cloud Report 2021, que destaca la necesidad crítica de agilidad empresarial y el papel que la nube híbrida ha tenido para ayudar a las empresas a conseguirla.

Antes de la COVID-19, muchas empresas habían iniciado acciones de transformación digital, pero la pandemia evidenció que muchas no eran tan ágiles como pensaban. Como resultado, han quedado al descubierto las deficiencias en la infraestructura de la nube, la seguridad y la capacidad de la arquitectura de red de las empresas, que dificultan su capacidad de adaptación y agilidad.

La pandemia ha provocado un cambio de mentalidad cultural en las compañías globales, que están adaptando sus planes de agilidad al nuevo escenario: desde la recuperación de la infraestructura y las aplicaciones hasta la generalización del teletrabajo. A pesar de la incertidumbre, la pandemia ha ofrecido una importante oportunidad para acelerar las iniciativas de transformación digital.

El informe, que se basa en encuestas a 950 responsables de la toma de decisiones en 13 países de cinco regiones, señala la creciente dependencia de la tecnología y destaca aspectos como estos:

- Un salvavidas para las empresas: el 89,5 % de los encuestados están de acuerdo en que la pandemia ha obligado a sus empresas a confiar más que nunca en la tecnología

- Las ventajas de la nube híbrida ya son evidentes: el 60,9 % de las empresas de todo el mundo ya utilizan, o están probando, la nube híbrida

- La nube híbrida es el futuro: el estudio revela que otro 32,7 % de los encuestados tienen previsto implementar soluciones de nube híbrida en un plazo de 12 a 24 meses

El estudio evidencia que, actualmente, la nube híbrida se considera un elemento fundamental para los procesos basados en datos y las decisiones en tiempo real, tanto presentes como futuras.

La nube híbrida, cuando se implementa correctamente, mejora la eficiencia

En una época tan incierta, las empresas se siguen apretando el cinturón y recurren a la nube híbrida para reducir los costes y aumentar el rendimiento general de sus organizaciones. El informe revela que el mayor impulsor de la adopción de la nube híbrida es la reducción de los costes de TI (41,3 %); especialmente si se tiene en cuenta que el cambio a un modelo de fuerza de trabajo distribuida ha provocado que las empresas necesiten ahora acceder a los datos y las aplicaciones de forma diferente, nueva o incluso de forma compleja.

Además, el uso de la nube híbrida está ayudando a casi un tercio de las empresas (32,8 %) a acelerar el despliegue de las aplicaciones y los servicios para aumentar su eficiencia operativa. Tras colaborar con NTT para implementar una infraestructura de TI híbrida, Christophe Le Caignec, Jefe de Operaciones de TI de Lefebvre Sarrut Services, señala: "Ahora tenemos una infraestructura que nos permite centrar nuestro tiempo y recursos en el desarrollo de aplicaciones y la gestión del ciclo de vida, lo que nos ayuda a lanzar nuevos servicios al mercado con mucha más rapidez".

Sin embargo, las empresas necesitan implementar la nube híbrida de una manera que optimice sus entornos para aumentar la eficiencia. Por ello, más de la mitad de los encuestados (52,7 %) están muy de acuerdo con la necesidad de recurrir a expertos, como los proveedores de servicios cloud gestionados.

Superar los obstáculos

Aparte de reducir los costes, las empresas también tienen que hacer frente a los cambios de actitud en materia de seguridad y cumplimiento normativo, y a las complejidades que supone la implantación de la nube híbrida. El informe revela que casi la mitad de los encuestados (46,3 %) afirman que las dificultades para gestionar la seguridad de los datos son el mayor obstáculo para la adopción de la nube híbrida. Con el fin de superar estas barreras al trabajar en escenarios tan complejos, las empresas deben elegir un entorno adecuado que permita alojar de forma segura sus aplicaciones de misión crítica en nubes públicas y privadas; así como colaborar con un socio que entienda los sectores en los que trabajan para garantizar el cumplimiento normativo.

El informe revela que el rendimiento de la red y la escasez de conocimientos se consideran asimismo obstáculos importantes para la adopción de la nube híbrida. Si no se abordan adecuadamente a la hora de implantar la nube, estos dos elementos pueden neutralizar las ventajas que esta ofrece.

Rob López, Vicepresidente Ejecutivo de Infraestructura Inteligente de NTT Ltd., explica: "A medida que las empresas se adentran en el nuevo año, deben buscar entornos de nube híbrida que estén optimizados para ofrecer agilidad, seguridad y el apoyo de una arquitectura de red adecuada, al tiempo que satisfacen los requisitos de cumplimiento. Esta es la base para tener éxito en la nube y permitir a las empresas superar cualquier tipo de problema que se les presente."

Alianzas para el éxito

La colaboración con proveedores del sector y el trabajo con expertos externos proporcionan a las empresas los conocimientos y habilidades adecuados para configurar sus entornos de nube híbrida con agilidad. Al preguntar a los encuestados sobre los tipos de socios que utilizaban, el 72,1 % de las empresas afirmaron contratar a integradores de sistemas, mientras que el 58,2 % recurren a consultores especializados en seguridad de la información o proveedores de servicios gestionados de seguridad (MSSP), lo que pone de manifiesto la importancia de la seguridad en las implementaciones de nube.

