La era digital del entretenimiento El negocio ha creado una de las industrias más potentes del mundo del ocio y el entretenimiento, por lo que su importancia no se debe tomar a la ligera Redacción Siglo XXI

jueves, 11 de febrero de 2021, 12:09 h (CET) Parece que Internet lleva siendo el centro de la sociedad desde hace mucho tiempo, pero la realidad es que no hace tanto que vivíamos sin él. Posiblemente, uno de los sectores que más ha cambiado es el de ocio y el entretenimiento, y es que hoy las posibilidades son casi infinitas con solo contar con una pantalla conectada.



El cine como gran protagonista

Es evidente que las salas de cine siguen siendo una opción de ocio más que atractiva, pero el mundo digital ha hecho que cada vez más salones de casa se conviertan precisamente en lugares en los que disfrutar de los mejores lanzamientos de la industria.



Y la cantidad y calidad de series y películas disponibles ha visto como el streaming ha conseguido que sea el consumidor el que cree sus propias rutinas de visionado. Se acabaron los horarios fijos de las salas de cine o de las parrillas televisivas gracias a plataformas como Netflix, Amazon Vídeo o HBO por citar las más destacadas.



Esta libertad promete expandirse a cada vez más ámbitos. En efecto, la oferta deportiva parece ser la siguiente en caer en este formato que da completa libertad al usuario para disfrutar del contenido que quiere sin ningún tipo de limitación.



Jugar en cualquier parte

El mundo de los juegos de azar y de los videojuegos es otro que ha cambiado para siempre. Por ejemplo, si antes era necesario desplazarse para jugar a una máquina tragaperras, hoy la lista de casinos en línea recomendados no deja de crecer mes a mes.



A ello han contribuido elementos como el refuerzo de la seguridad en las pasarelas de pago y una completa legislación al respecto que ha conseguido que los usuarios se sientan muy seguros cuando acuden a disfrutar de los juegos de azar en línea.



Claro que este apartado no se limita solo a los juegos de azar. Muy posiblemente, la industria de los videojuegos es la que más ha sabido aprovechar las oportunidades de la era digital. Plataformas como Xbox o PlayStation, las más extendidas, cuentan con suscripciones digitales de pago mensual que permiten el acceso a juegos en streaming.



El negocio ha creado una de las industrias más potentes del mundo del ocio y el entretenimiento, por lo que su importancia no se debe tomar a la ligera.



Vivir con música Los tiempos en los que había que llevar la música en formatos físicos ha pasado también gracias a la era digital. Basta con echar un ojo a nuestro alrededor para ver que plataformas como Spotify o Apple Music han hecho que el streaming musical sea tan popular como el del cine y las series.

Hasta no hace tanto, era impensable disfrutar de este tipo de servicio sin contar con un plan de datos gigante que terminaba por resultar tan caro que alejaba a los usuarios de la opción de disfrutar su música en cualquier lugar, por lo que el abaratamiento de las conexiones ha hecho que la música forme parte de este movimiento.

En resumen, el cine, las series, los juegos de azar o la música demuestran que la era digital ha cambiado para siempre la forma que tenemos de divertirnos.







