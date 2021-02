Nuevas Ideas: los datos falsos de su última encuesta

La empresa CAOS Marketing Digital elaboró un estudio sobre la relación entre las métricas que documentan la actividad de las redes sociales y las tendencias políticas, sobre las próximas elecciones de febrero.



El Salvador entra en la recta final de campaña. Solo un mes para que los ciudadanos elijan a sus alcaldes.



El periodo de estudio se centra del 31 de diciembre al 7 de enero.



Pero los datos no expresan, claramente la realidad. Se analizan, detalladamente, en los siguientes epígrafes.



Presentación de los candidatos a Alcalde tecleño



Roberto d’Aubuisson, Alcalde, desde 2015; se disputa su actual puesto con los siguientes candidatos. Henry Flores, de Nuevas Ideas. Wendy Alfaro, de Vamos. Yeymi Muñoz, de FMLN. PDC. CD.



En esta encuesta, ‘casualmente’, el candidato del partido de Bukele, Henry Flores, es el vencedor frente al resto de políticos.



Desde la presidencia de El Salvador y Nuevas Ideas saben utilizar las redes sociales y encuestas para ‘informar’ a los salvadoreños.



Los ciudadanos serán los que, el próximo 28 de febrero, votarán al político, que mejor represente sus ideas.



Proyección de votos por promedio de seguidores en Santa Tecla

La proyección de votos, por promedio de seguidores, en Santa Tecla tiene un claro vencedor: Roberto d’Aubuisson.



Él y el resto del equipo vencen, de forma clara en el municipio. Su porcentaje (53.7%) supera, con creces, a sus contrarios. Le siguen, con distancia, Nuevas Ideas (33.6%) y FMLN (9.4%).

El resto de partidos no alcanzan el 1% de los votos.



Con ello, queda constancia del valor de Roberto d’Aubuisson, en Santa Tecla. Sus años de trabajo darían resultados positivos, en sus terceras elecciones.



Proyección de votos por engagement

Pero, si en el promedio de seguidores vence el partido ARENA, ¿cómo puede ser que en engagement gane Nuevas Ideas y Henry Flores? Los datos no ‘cuadran’.



En este caso, el engagement, por partido, es del 80.3%, para Nuevas Ideas. Y ARENA solo consigue un 2.3%.



No tiene sentido cómo en una encuesta se consigue un 53.7% y en la siguiente un 2.3%.

Engagement, por candidato

En este caso, Henry Flores vence; frente a Wendy Alfaro, Roberto d’Aubuisson y Yeymi Muñoz. Datos, que no coinciden, tampoco, con los votos, por promedio de seguidores. Conclusiones: datos erróneos

En esta encuesta, se está intentando explicar, a los votantes, que Henry Flores es el candidato ideal para la Alcaldía de Santa Tecla. Pero, entonces, ¿por qué los votos por promedio de seguidores dan como vencedor a ARENA?



En las encuestas anteriores a las elecciones, los resultados siempre están equilibrados. Si un partido vence, de forma notoria, lo hace tanto en engagement como votos de seguidores. No puede haber una diferencia tan amplia de resultados.



Y, para acabar de ‘falsificar’ estos datos; dan como vencedor de engagement a Henry Flores. Al igual que el engagement, por partido.



Se trata de unos resultados que ofrecen una distorsión de la verdad. Un inconveniente para aquellos votantes, indecisos, hasta última hora.