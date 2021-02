SociosInversores.com y Sustainable Startup & Co cierran un acuerdo de colaboración para apoyar a startups Comunicae

jueves, 4 de febrero de 2021, 13:24 h (CET) Acuerdo de colaboración enfocado a generar oportunidades de acceso a la transformación sostenible en empresas y para emprendedores SociosInversores.com la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance, que lleva más de 10 años poniendo en contacto a inversores con Startups tecnológicas e innovadoras con alto potencial de crecimiento y revalorización y Sustainable Startup & Co, Un agregador para la innovación de impacto. Con el propósito de transformar el tejido emprendedor; ponen en marcha un acuerdo de colaboración para impulsar el emprendimiento y la sostenibilidad de los negocios.

Esta colaboración pone en valor la apuesta de ambas instituciones por la promoción y ayuda al ecosistema de emprendedores españoles a través de distintos programas y acciones que se desarrollarán a lo largo de todo el 2021.

El compromiso entre ambas empresas consiste en ofrecer desde SociosInversores.com condiciones especiales para la comunidad de startup con el objetivo de cubrir las necesidades de los emprendedores y emprendedoras, creando servicios adaptados en cada momento.

Por otra parte, Sustainable Startup & Co se centrará en ofrecer servicios y formación a aquellos emprendedores y emprendedoras que requieran de una transformación de su negocio hacia un modelo más sostenible.

Sobre Socios Inversores

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 30.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

Sobre Sustainable Startup & Co

Son un agregador para la innovación de impacto. Con el propósito de transformar el tejido emprendedor y de la empresa socialmente responsable así como a los nuevos emprendedores que buscan crear nuevas soluciones a los grandes retos sociales, económicos y medioambientales.

Contacto de prensa:

Patricia López - comunicacion@sociosinversores.com

Contacto Sustainable Startup & Co

Yasmina Sánchez - yasmina@sustainablestartupco.com

