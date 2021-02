El coronavirus ha cambiado nuestras vidas

Debido al covid-19, es decir, la epidemia de coronavirus, tuvimos que experimentar muchos cambios. Nada en nuestras vidas está sucediendo como solíamos hacerlo. El miedo, la preocupación y la frustración caracterizan el estado de ánimo de las personas. Los métodos de trabajo también han cambiado, y el trabajo en el sistema del Ministerio del Interior se ha vuelto más común. Afortunadamente, los avances en tecnología nos permiten no tener que salir de casa incluso cuando no queremos ir de compras o divertirnos, a menos que sea absolutamente necesario. Las estadísticas han demostrado claramente que las personas obligadas a entrar en las cuatro paredes por el virus corona utilizan mucho más Internet y los dispositivos inteligentes. Los servicios de transmisión en línea también se han vuelto populares, donde puedes ver varias películas y series y, por supuesto, también ha aumentado el número de descargas de música. Para que el sonido de las películas o la música sea ideal y una experiencia real, es importante tratar las paredes, el techo y las ventanas con paneles acusticos decorativos, ya que las grandes superficies desnudas reflejan los sonidos y la música o la película en las salas reverberantes. sonará de la forma que queremos. Con paneles acústicos difusores y absorbentes de sonido, puede crear un sonido y una acústica impecables que pueden proporcionar una verdadera experiencia de cine o concierto. Si no podemos salir de casa y comprar de la forma habitual, ya sea porque queremos quedarnos con la menor cantidad de personas posible o porque nos vemos obligados a ponernos en cuarentena debido al virus. Todavía hay una solución, ya que ahora hay muchas personas que aprovechan las oportunidades de compra en línea. Casi todas las empresas ya tienen su propia tienda web, desde la que prácticamente podemos organizar incluso las compras diarias con el clic de un botón.



Desinfección con ozono

También podemos comprar artículos para mejorar la acústica a través de una tienda web. Si

elegimos los productos Perfect Acoustic, no debemos tener miedo de la infección por coronavirus. Esto se debe a que Perfect Acoustic libera todos los productos acústicos que produce del virus mediante la desinfección con ozono. La desinfección con ozono se realiza mediante un generador de ozono. El ozono tiene un efecto antiséptico, fungicida y antivírico muy fuerte, no daña objetos ni tejidos, y no deja olores ni manchas desagradables. Se descompone muy rápidamente y después de la descomposición se convierte en oxígeno puro. Debido al fuerte efecto oxidante del oxígeno activo producido por la descomposición del ozono, es capaz de matar bacterias, virus y hongos, ya que el ozono rompe la membrana celular de las bacterias tan pronto como entra en contacto con la pared celular. Al entrar en contacto, se produce una reacción de oxidación explosiva y se forma un agujero en la pared de la célula bacteriana, lo que hace que la bacteria comience a perder su forma mientras las moléculas de ozono crean agujeros adicionales en la pared celular. La desinfección con ozono también es extremadamente eficaz contra los virus, y la empresa vuelve a desinfectar los paneles acústicos con ozono antes y después del envasado. El ozono mata todo tipo de bacterias, hongos y virus en aproximadamente 7 minutos.



A diferencia de los agentes de limpieza que contienen cloro y otras toxinas fuertes, el ozono es un agente de limpieza completamente natural y saludable y tiene un efecto desinfectante extremadamente fuerte, no tenemos que preocuparnos por dejar una marca en muebles, muebles, ropa. Cada vez más personas se vuelven alérgicas a los agentes de limpieza que contienen productos químicos y desinfectantes fuertes. Pueden irritar la piel y dañar el tracto respiratorio si se inhalan. En el caso de la desinfección con ozono, no hay necesidad de temer una reacción alérgica o irritación de la piel.



Pasatiempos caseros

Así que no tenemos que desanimarnos incluso si el virus nos obliga a entrar en nuestra casa y tenemos que pasar mucho más tiempo entre las cuatro paredes del que nos gustaría o del que solíamos pasar. Tal vez este sea un buen momento para relajarse, descansar, sacar nuestros discos favoritos, ver nuestras películas y series favoritas incluso más de una vez, e incluso crear un programa de ejercicios en casa para nosotros mismos. Estas actividades de ocio, que se pueden realizar en casa, serán realmente agradables si prestamos atención a la acústica óptima en la habitación dada. Las encuestas muestran que desde su casa, frente a una computadora portátil o un teléfono móvil, es mucho más probable que las personas compren más productos porque comprar en línea es rápido y fácil.



Con la compra de paneles acústicos, no solo podemos optimizar el sonido de películas o música, sino incluso amortiguar los ruidos desagradables con ellos. De esta manera, realmente podemos crear un hogar pacífico y armonioso para nosotros. Si escuchamos música o vemos películas en una habitación con mala acústica, después de un tiempo podemos experimentar fatiga auditiva, dolores de cabeza, tensión y un ruido persistente y desagradable que puede tener un efecto negativo en nuestro cuerpo, el ruido y el eco constantes pueden causar problemas de salud problemas. .



El coronavirus supone una gran carga para las personas y, dado que aún no se sabe cuánto tiempo nos hará la vida difícil esta enfermedad, debemos estar preparados para pasar más tiempo que el promedio en nuestros hogares, ya sea que trabajemos o nos divirtamos, sin embargo, para Haga que su estadía en el hogar y el entorno hogareño sea realmente agradable, trate de asegurarse de que se permita el menor ruido exterior posible a través de las paredes y ventanas, y también que el sonido de la música y las películas sea claro y sin molestias. Los paneles acústicos fonoabsorbentes y difusores son excelentes para solucionarlos. Y con la desinfección con ozono, los clientes pueden pedir productos absolutamente libres de virus y bacterias.

No tenemos que dejar de divertirnos por el coronavirus. Como las discotecas, salas de baile y teatros no se pueden visitar de forma indefinida, podemos intentar compensar estas actividades de ocio en casa o en nuestro propio apartamento, si tratamos las paredes, techos y ventanas con elementos acústicos, se mejorará el sonido y el aislamiento acústico se puede realizar.