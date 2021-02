Influir en internet es posible: siete consejos para lograrlo

Internet es un espacio donde puedes encontrar todo lo que busques. Cualquier duda que tengas, es probable que el mundo online la responda. No sólo obtendrás una respuesta, puedes encontrar una gran cantidad de opciones. Esto se debe a que hay mucha oferta.



A pesar de haber muchas posibilidades, hay sitios y negocios web, que tienen más éxito que otros. La realidad es que no existe la clave del éxito en el mundo online. Sin embargo, hay algunas cosas que puedes realizar para que tu web sea mejor.



Antes de comenzar con los consejos que te ayudarán a que seas más influyente en internet, debes realizar una revisión técnica del sitio. Muchos creen que sólo se trata de llevar gente a la web. Pero, si el sitio no funciona bien, puede generar desconfianza (y esto traería muchas consecuencias negativas).



Primero, revisa que el hosting contratado sea el adecuado. Nadie quiere ingresar a una web que tiene una velocidad de carga muy lenta o que deja de funcionar muy seguido. Segundo, comprueba que el diseño sea funcional para los usuarios. Investiga sobre diseño UX o experiencia del usuario.



Finalmente, asegúrate de que tienes un nombre adecuado. Si no es así, debes comprar de inmediato un dominio web que se relacione con tu negocio y represente al sitio.



Ahora sí, si ya revisaste todo, es momento de comenzar a realizar acciones que te sirvan para aumentar el tráfico del sitio. Como mencionamos en el título, influir en internet no sólo es posible, sino que es más fácil de lo que crees.



Aunque no sea lo principal, crea un blog de contenido

Quizás creas que, un blog, no es útil para cumplir con tus objetivos empresariales. Esto es falso. Así tengas un sitio corporativo o una tienda online, un blog te servirá.



Si creas contenido para tu nicho de mercado (el sector al que quieres dirigirte), un blog hará que aumente el tráfico de calidad. ¿A qué llamamos tráfico de calidad? A aquel que incluye usuarios que coinciden con las características de nuestro buyer persona y, por lo tanto, tienen mayor probabilidad de realizar una conversión.



Optimiza el posicionamiento SEO de la web

El posicionamiento SEO es aquel que determina el orden en el que aparecerás (si es que lo haces) en los resultados de los motores de búsqueda que condicen con tus palabras claves. Es decir, si alguien realiza una consulta en Google y, esta consulta, incluye las keywords que representan a tu sitio web, o alguna entrada del mismo, ¿en qué posición aparecerías?



Hoy en día, Google es uno de los motores que marca la agenda de popularidad. Si tu web no se visualiza en la primera página, es muy poco probable que obtengas tráfico desde allí. Te recomendamos que busques trucos que te ayuden a mejorar el SEO de tu sitio.



Utiliza las redes sociales a tu favor

Las redes sociales son una fuente inagotable de tráfico. Esto se debe al alto consumo que hay de las mismas, por parte de los usuarios. La mayoría de las personas activas en redes sociales, no pueden pasar un día sin entrar en ellas.



Es por esto que tienes que aprovechar las redes sociales para hacer que tu web sea influyente en internet. Para esto, debes crear contenido que sea creativo y cause interés en los usuarios.



Actualiza tu sitio web de forma constante

Cuando hablamos de “actualizar el sitio web”, no sólo nos referimos a lo técnico (que es importante, claro). Con esto, te queremos decir que, si no publicas nada en tu web durante un periodo de tiempo extenso, los usuarios pensarán que está en desuso.



Te recomendamos publicar contenido o productos, por lo menos, una vez por semana. También es necesario que revises comentarios y mensajes que dejen los navegantes que visiten el sitio.



Usa Google My Business

Google tiene una gran cantidad de herramientas que son de utilidad para los emprendedores, negocios y empresas. Google My Business es uno de los productos gratuitos más útiles del mercado.



Registrarte en esta plataforma, demora sólo algunos minutos. Las ventajas son infinitas: tu negocio aparecerá en Google Maps, puedes crear un sitio web de contacto, tienes mayor prioridad en el motor de búsqueda, pueden calificarte y muchas cosas más.



Si puedes invertir, haz algunas campañas publicitarias

Muchos creen que realizar publicidad en internet es difícil. La realidad es que, aunque quizás un experto lo haría mejor, es posible hacer campañas y no morir en el intento.



La publicidad en internet es mucho más accesible que la conocida como “tradicional”. Esto se debe a que la conversión suele ser más económica y tangible (con la publicidad tradicional es muy difícil medir). También puedes controlar el presupuesto según tus posibilidades.



Analiza el tráfico de tu web, para saber qué es lo que quieren

No te quedes sólo en el hecho de atraer gente. Para lograr ser influyente en el mundo online, debes saber lo que quiere tu público y adaptar el sitio según su conveniencia. Hay un dicho muy conocido por todos que es “el cliente siempre tiene la razón”. Esto pasa en el mundo físico, pero también sucede en internet.



Para analizar el tráfico, te recomendamos que utilices Google Analytics. Es muy fácil de instalar y, para entenderlo mejor, puedes hacer cursos gratuitos que brinda la plataforma. Otra opción, es que uses mapas de calor.



Como puedes ver, influir en internet no es una tarea imposible. Sólo debes esforzarte lo suficiente para que tu sitio sea el más elegido por todos. ¡Es momento de empezar!