Watch&Act da las claves para enfrentarse a una transformación empresarial en 2021

martes, 2 de febrero de 2021, 15:06 h (CET) La consultora explica cómo acometer los cambios necesarios para adaptarse al nuevo escenario económico y social manteniendo el foco en los empleados, y destaca la importancia de las tecnologías en ese proceso En 2020 muchas empresas y organizaciones tomaron decisiones estratégicas de forma reactiva, como respuesta inmediata a los efectos derivados de la pandemia. Este año 2021 será, sin embargo, el de la reflexión, en el que deberán analizarse a fondo los cambios necesarios para poder manejar de forma inteligente la incertidumbre y la nueva deriva económica. La tecnología, una vez más, será clave para acometer esos procesos internos de transformación de las empresas, que según la consultora Watch&Act deberán realizarse siempre manteniendo el foco en las personas.

"En el nuevo escenario no vale con buscar la eficiencia: hay que competir para ganar, y para ello hay que preparar a la organización para aprovechar las oportunidades, generar valor -y no solo económico- y ser diferencial. En ese proceso el trabajador es fundamental, y su relación con la empresa ha cambiado. Los empleados son nuestros stakeholders, y debemos tratarlos como a nuestros accionistas. Saber canalizar su motivación, su compromiso y su talento será imprescindible para el futuro de la compañía", sostiene Luis Fernando Rodríguez, CEO de Watch&Act.

A la hora de poner en marcha la transformación de una empresa para adaptarla a una nueva realidad económica y social, a la propia evolución del mercado y a las nuevas tendencias en materia de Recursos Humanos, contar con expertos en gestión del cambio y con las herramientas tecnológicas adecuadas puede marcar la diferencia para las organizaciones. Hoy día existen tecnologías basadas en Inteligencia Artificial, Machine Learning o Business Intelligence que permiten orientar todos los procesos de gestión de personas hacia el éxito de la transformación empresarial y a sus resultados de impacto en el propio negocio.

Para Watch&Act, expertos en la implantación de estas tecnologías en los procesos de transformación de las empresas con foco en las personas, que trabaja con compañías de referencia en el ámbito nacional e internacional, existen tres pilares clave en este sentido:

Evaluación y medición. Antes de tomar cualquier decisión es importante estudiar en profundidad el punto de partida. Para ello, existen diferentes métodos de diagnóstico que permiten analizar los distintos factores que confluyen en un proceso de transformación. Un ejemplo es Fourflags©, desarrollado por esta consultora, que es capaz de medir la relación entre el nivel de alineamiento de las personas con el cambio planteado y su actitud para participar activamente en dicha transformación. De este modo, se pueden identificar las áreas o departamentos de la organización que se convierten en un motor o un freno a este cambio, así como sus causas.

"Nuestra herramienta Fourflags© ya la usan compañías como Indra, PwC, Mutua Montañesa, RGA Seguros, Contenur. KPMG, Sanitas Internacional, Galletas Gullón o la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, que suman más de 450.000 empleados. Y en aquellas en las que sus empleados presentan un nivel de compromiso medio o alto con el proyecto de la empresa, esto se traduce en una reducción del 42% en la rotación interna no deseada, un crecimiento del 36% en ventas y del 96% en innovación, entre otros indicadores", subraya Luis Fernando Rodríguez.

Gestión colaborativa. Tras los análisis previos, es importante definir un plan de acción adaptado a las circunstancias y necesidades de cambio de cada compañía, que permita gestionar bien todos los aspectos involucrados en el proceso. Aquí, las herramientas que permiten explotar los datos cobran gran relevancia, pues tanto las metodologías de diagnóstico como la puesta en marcha de planes de acción generan información que debe ser estructurada, correlacionada e interpretada para ayudar al directivo a tomar decisiones adecuadas que tengan impacto en la competitividad y sostenibilidad del negocio.

La digitalización de todo el proceso de gestión de personas tiene una gran importancia en el momento actual, y existen plataformas como Cornerstone©, de la que Watch&Act es el partner de referencia en España, que proporcionan a las empresas la solución para gestionar colaborativamente sus Recursos Humanos, seleccionar a los mejores talentos, favorecer el desarrollo de sus empleados dentro de la empresa o involucrar a todos los equipos de manera efectiva en la toma de decisiones y la innovación.

"Compañías como Mahou San Miguel, Carrefour, Banco de España, ALSA, El Corte Inglés, Bricomart, BBVA, Banco Santander, Bankia, Garrigues, IKEA, Glovo o el Hospital Sant Pau de Barcelona están gestionando ya de este modo su activo más importante: el talento como elemento diferencial y competitivo", apunta el CEO de Watch&Act.

Aprendizaje (reskilling). La formación, junto con la comunicación, es la gran palanca para ayudar a conseguir los cambios en la organización. Y esta necesidad va desde el equipo directivo hasta todos y cada uno de los empleados, pues hacen falta nuevos líderes facilitadores y transformadores, nuevas destrezas para la gestión de los equipos, nuevos conocimientos digitales en áreas funcionales no tecnológicas con presencia cada vez mayor de tecnología, y una actualización y adaptación general a las nuevas necesidades. De aquí a 2025 los perfiles profesionales, de manera generalizada, tendrán que desarrollar nuevas capacidades y competencias, sobre todo, las asociadas al entendimiento y el uso de tecnología en la acción (reskilling y upskilling).

También las metodologías formativas han cambiado, y es necesario adaptarse a las nuevas tendencias basadas en contenidos online y sistemas innovadores para las sesiones prácticas. Como novedad, con el fin de poder ofrecer también este servicio, Watch&Act ha alcanzado un acuerdo estratégico con 4UP Partners que le permitirá, a partir de este año, ofrecer a los entornos directivos la formación clave para poder gestionar adecuadamente los procesos de transformación de sus empresas.

