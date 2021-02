Más del 50% de los españoles no está satisfecho con su nivel de inglés Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 17:06 h (CET) italki destaca que la forma de aprender es lo que deben mejorar los españoles: la mitad de la población lleva más de 10 años estudiando inglés, pero un 30% no se ve capaz de tener una conversación fluida. El 91% considera que saber idiomas mejoraría su carrera profesional y un 40% lo ha experimentado en primera persona al no poder presentarse a una entrevista de trabajo por no tener el nivel de idioma requerido italki, plataforma global de aprendizaje de idiomas, ha lanzado una encuesta que revela que más del 50% de los españoles no está satisfecho con su nivel de inglés. Lo que más dificultad presenta a la hora de aprender este idioma extranjero es la pronunciación (35%), seguida de la gramática (34%) y la escucha (32%).

Pero si se tiene en cuenta que en España se enseña el inglés generalmente a partir de los 3 años cabe preguntarse ¿qué está fallando? Sin duda, la forma de aprender. De acuerdo con el estudio de italki, la mitad de los españoles lleva más de 10 años estudiando inglés, pero casi el 30% no cree poder tener una conversación fluida. Por eso elLanguage Challenge de italki se lanza como una forma de incentivar a los usuarios a aprender o reforzar un idioma. Los participantes inician el desafío de la mano de un profesor nativo, con clases personalizadas y se lanzan a un reto de 45 días -del 13 de enero al 1 de marzo-, para superar retos y ganar premios.

Impulsar la carrera profesional

El 91% de los encuestados respondió estar seguro de que saber idiomas ayudaría a su carrera profesional. De hecho, este es el principal motivo por el cual los españoles se lanzan a aprender una lengua extranjera (51%). A su vez, más de un 40% de los encuestados no se ha presentado a una oferta de trabajo por no hablar el idioma extranjero requerido.

“El contexto actual de la pandemia brinda infinitas oportunidades de teletrabajar para cualquier empresa del mundo, por lo que los idiomas cobran un protagonismo fundamental. El dominio de una lengua extranjera es una de las habilidades más demandadas y sin duda una cualidad para destacar entre los candidatos a un trabajo. Hoy en día, gracias a la tecnología, aprender un idioma es más fácil y rápido que nunca”, señala Mario Soto de la agencia de selección Claire Joster.

Falta de tiempo y pocas horas de estudio semanal

De la encuesta lanzada por italki también se desprende que el 62% de los españoles no estudia idiomas siendo la falta de tiempo el principal motivo (64%). Por otro lado, el 38% que sí estudia idiomas lo hace de manera insuficiente, menos de 3 horas por semana (85%) y prefiere hacerlo en horas de la tarde (53%). Lo que demuestra que para los españoles la necesidad de aprender idiomas es apremiante.

“Mejorar el nivel de un idioma suele estar en el top 3 de los propósitos para el Año Nuevo ya que dominar una segunda lengua aporta múltiples beneficios personales y ventajas profesionales. Hoy en día, tras el impacto del COVID-19, la versión online con clases personalizadas se ha convertido en una alternativa cada vez más popular frente a las academias de idiomas entre estudiantes de todas las edades, al ser una opción segura, flexible y asequible”, señala Ana Aranguez Díez, Marketing Manager de italki Europa.

Nuevas formas de aprender

Durante 2020 los alumnos en España de italki, han reservado un 130% más de horas con respecto al año anterior y el inglés ha sido el idioma más popular. Y es que el sector del e-Learning ha experimentado un gran crecimiento en los últimos meses debido al impacto actual de la pandemia provocada por la Covid-19, que ha afectado el modo en que se impartían clases en todo el mundo. Algunas de las tendencias emergentes en el aprendizaje tienen el potencial de aumentar el camino tradicional de la educación. Según datos de la City University of New York, 19 horas de estudio de idiomas en italki, equivalen a un semestre universitario completo.

italki es una opción impecable para aprender un idioma extranjero al conectar a estudiantes y profesores mediante clases personalizadas online, ya que la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar un nuevo idioma.

La principal característica de los profesores de italki es la calidad y variedad de acuerdo con los objetivos de cada usuario. Las clases se imparten mano a mano por profesores nativos verificados, que luego son valorados por sus alumnos creando así una comunidad basada en la seguridad, la calidad y la transparencia. Además la plataforma no requiere suscripciones y hay un amplio rango de precios por lo que es muy asequible. Cada nuevo usuario tiene tres lecciones de prueba a un precio reducido que va desde 1€ para aprender a familiarizarse con la plataforma y comenzar a vivir una experiencia lingüística única.

Participar del desafío y unirse a la comunidad italki.

Sobre italki

italki es una comunidad global de aprendizaje de idiomas. La misma conecta a estudiantes y profesores mediante clases particulares personalizadas online, ya que la interacción y la inmersión lingüística son las mejores formas de aprender y dominar un idioma extranjero. Con más de 5 millones de estudiantes y 10.000 profesores nativos y titulados que enseñan más de 130 idiomas, italki es la ayuda que necesitas para llegar a dominar un idioma.

