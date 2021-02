Los protectores para parkings, la mejor solución para recintos pequeños, sostiene Termiser Protecciones Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 15:54 h (CET) Los parkings y áreas de estacionamiento de gestión privadas con pequeñas superficies tienen en los elementos de seguridad de Termiser Protecciones la mejor solución para garantizar un entorno seguro para la carrocería de los vehículos que hacen uso de ellos La instalación de soluciones de topes y protectores de columnas, esquinas y paredes en parkings y otras áreas de aparcamiento de vehículos supone un gran aliciente para optimizar el espacio en aquellos terrenos en los que no exista demasiada amplitud y, por tanto, la rentabilidad de los negocios de las empresas privadas responsables de su gestión.

Es evidente que las personas encargadas de distribuir los espacios de los parkings, divididos en las plazas de estacionamiento y las calles por las que circular para la entrada y salida de vehículos, desearían disponer de la máxima superficie posible para este cometido; no obstante, la realidad, en muchos casos, es que se busca obtener la máxima rentabilidad en los casos de gestión privada, sacando plazas, casi, de donde no las hay, lo que afecta a la deseada anchura de las calles y sus giros.

Este escenario, por otra parte, incrementa los riesgos de alcance de los vehículos que se mueven por estas vías, en términos de roces, arañazos, abolladuras o desprendimiento de piezas, especialmente cuando coinciden con las maniobras de otros conductores.

La solución: protectores de espuma de poliuretano

Cuando se diseñan estos espacios o en los casos en que se observa una alta incidencia de percances de chapa y pintura, la mejor forma de solventarlo es la instalación de topes y protectores de columnas y paredes, que actúan a modo de amortiguadores para minimizar los posibles daños de las carrocerías.

La espuma de poliuretano, ya sea de Ester-AE o reticulado, es el componente principal de estos elementos de seguridad esenciales para reducir riesgos en estos entornos, con distintos espesores para adaptarse a las necesidades de cada caso.

La importancia de un estudio personalizado

La empresa dedicada a esta actividad debe garantizar un estudio previo personalizado para conocer el terreno y, en base a ello, diseñar una distribución adecuada para garantizar la seguridad del lugar.

De esto se ocupa Termiser Protecciones, servicio líder en el sector, que asegura un estudio detallado para sugerir los mejores artículos de su catálogo e instalarlos en el parking de quien solicita su trabajo, con la precisión que se requiere en este tipo de situaciones.

