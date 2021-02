¿Por qué optar por comprar un sofá de piel? Nessen Interiors, expertos en descanso da algunas razones Comunicae

lunes, 1 de febrero de 2021, 14:46 h (CET) Comprar un sofá de piel tiene numerosas ventajas. Nessen Interiors da algunas razones por las que es la mejor opción para renovar el sofá Comprar un nuevo sofá, tanto si es para renovar el antiguo o como si es la primera vez que se adquiere uno,es una decisión importante que no debe tomarse a la ligera.

Son muchos los factores a tener en cuenta a la hora de adquirir un nuevo sofá: número de plazas, tamaño, estilo, presupuesto...

Pero si no se quiere fallar a la hora de elegir un nuevo sofá para el hogar, lo mejor es hacer una apuesta segura, y en este caso, comprar un sofá de piel es hacer una compra satisfactoria.

- Son hipoalergénicos por sí mismos, por lo que no acumulan pelos de mascotas ni polvo. Es el mejor tejido de sofás para personas alérgicas.

- Apto para niños. Si hay pequeños en casa, lo agradecerás ya que los sofás de piel son más fáciles de mantener y limpiar.

- Dan personalidad a la estancia. Un sofá de piel le da nobleza y carácter a la sala, tiene una presencia muy especial en el espacio.

- Siempre como nuevo: El brillo del cuero natural perdura bastante en el tiempo si se mantiene de forma adecuada, siempre parecerá como nuevo.

Estas son solo algunas de las ventajas de optar por comprar un sofá de piel, según la tienda de sofás en Málaga, Nessen Interiors.

Según Nessen Interiors, lo más importante es saber distinguir cuando “te están dando gato por liebre”, ya que en muchas ocasiones se suele anunciar como piel auténtica, cuando en realidad se tratan de malas imitaciones.

¿Cómo distinguirlo entonces? Según Nessen Interiors, las marcas que ofrecen verdaderos mobiliariostapizados con piel natural cuentan con certificaciones que lo demuestran. Generalmente, las firmas que ofrecen entre sus catálogos sofás y sillones de piel natural suelen contar con un certificado especial afirmando y garantizando que se trata de piel natural con protección especial y curtida en Italia. La piel natural tiende a otorgar mayor calidez y su precio es más elevado.

Si se busca donde comprar un sofá de piel en Málaga, en Nessen Interiors se encontrará lo que necesita.

