Buscando un ordenador portátil a tu medida

Escoger un ordenador portátil puede parecer una tarea simple e interesantes, sobre todos a quienes aprecian la tecnología y los distintos gadgets que mejoran nuestra vida y trabajo, pero la decisión debe ser tomada basándonos en múltiples factores.



La idea es que un producto, tan complejo en sus componentes, se adecue de manera perfecta a nuestras necesidades y trabajo.



Muy distinto es que un economista se compre un Macbook Pro para realizar tareas que son 100% ejecutar programas de Excel a que opte por un equipo, con un desempeño más orientado a los programas de números (que un equipo orientado al diseño). Incluso le repercutirá en el precio.



Por este y tantos ejemplos, es importante iniciar nuestra búsqueda a la decisión correcta, teniendo muy claro, para qué necesitamos un ordenador portátil. ¿Es necesario que sea portátil o buscamos uno de sobremesa? Todo dependerá de nosotros y las tareas que desarrollaremos con el instrumento, no debemos olvidar que es sólo una herramienta, pero que bien elegida puede brindarnos muchos beneficios y disminuirá nuestros costos (tiempo, dificultados al momento de trabajar, etc.) independiente del precio del equipo.



Es por eso que, en este caso, hablaremos de 2 tipos de consumidores, los estudiantes y los diseñadores gráficos.



Estés en el instituto o la universidad, necesitas saber sobre cuales son los mejores portátiles para estudiantes.



Por lo tanto, las tareas que más frecuentemente realizarás con el ordenador esos años serán: Leer y estudiar Buen rendimiento a la hora de realizar informes Buen desempeño a la hora de conectarte online (muchas clases hoy se hacen de forma virtual)



En este caso, no dejaremos la variable precio fuera, ya que con la condición de estudiante por lo general tenemos el presupuesto más ajustado. Por su puesto un Macbook es la opción, por marca, más atractiva. Pero el precio es extremadamente elevado y probablemente, si no eres un estudiante de diseño, no aprovecharás todas las capacidades y funcionalidades para las cuales está hecho este tipo de ordenador.



Por ende, primero céntrate en las tareas que vas a desempeñar con el equipo y luego vas a las características propias de cada uno, sin olvidar la variable presupuesto.



Primero que todo, el entorno.

Los tiempos han cambiado y no hay duda que un portátil es la opción indudable a la hora de elegir debido al factor movilidad. La comodidad y flexibilidad que entrega un portátil es absolutamente necesaria. Además, que los equipos cada vez son más potentes y no tienen mucho que envidiar a un ordenador de sobremesa.



Ya te hablamos de tus necesidades, es por eso que debes también dar importancia a que estudias. ¿Ingeniería? ¿Arquitectura? ¿Leyes? ¿Diseño Gráfico? ¿Informática? Esto por su puesto también definirá el camino a seguir de la toma y análisis de decisión. Desde ese punto, sólo queda analizar cada componente relevante (almacenamiento, cpu, tamaño, pantalla y otras) de cada marca para tomar una opción que se ajuste a tu presupuesto y sea la mejor.



Esto mismo sucede en el mundo del Diseño.

¿Cuáles serán entonces los mejores portátiles para diseño gráfico?

No hay duda que el instrumento principal de trabajo de los diseñadores gráficos es el ordenador. Esta herramienta, debe cumplir con ciertos mínimos, ya que la ejecución de actividades y programas de diseño, requieren una muy buena máquina capaz de realizar muchas tareas al mismo tiempo.



Sin embargo, no es algo complicado de averiguar. No importa, seas un principiante o un profesional del mundo del Diseño, el ordenador adecuado para ti existe y es fácil encontrarlo.



Cómo sugerimos recientemente, las tareas del Diseño Gráfico hacen que sí importa que ordenador debes usar. No vale cualquier portátil.

Mientras más especializado sea el equipo que estas comprando, más éxito estarás asegurando al futuro de tu carrera y desempeño de la misma.



¿Qué debo preguntarme? ¿Cuál es el ordenador que mejor ejecuta programas de Adobe? ¿Utilizaré programas de diseño de video y de imagen? ¿Estoy acostumbrado a plataformas Windows o Mac? ¿cuál es el mejor ordenador portátil en cuanto a precio y calidad?



Teniendo en cuenta ello, podemos sumergirnos en las comparativas de factores propios necesarios para un buen ordenador portátil de diseño gráfico.



En que fijarse: Memoria Ram Tarjeta Gráfica Procesador Almacenamiento Pantalla Otros (pantalla táctil, uso de lápiz de diseño en caso de dibujar digitalmente, etc.)



La misma regla que hemos aplicado anteriormente a los estudiantes debe aplicarse a todo tipo de usuario, quienes somos. Y el mundo de los diseñadores gráficos es muy amplio.



Por ende, a la hora de escoger el portátil es bueno tener muy claras mis necesidades.