Nueva web de sillas y mesas de segunda mano para hostelería Comunicae

viernes, 29 de enero de 2021, 10:02 h (CET) Material de oficina, mesas para hostelería de interior o exterior, sillas para hostelería para interior y exterior, taburetes y todo tipo de mobiliario, tanto reutilizado como nuevo, con un sinfín de opciones y con una amplio y variado catálogo de productos es lo que ofrece la nueva tienda online Montamostubar.com Es una empresa con una gran experiencia en el sector de la hostelería en la que podrás encontrar justo aquello que necesitas sin gastas más dinero de la cuenta.

Montamostubar.com es una web que nace para ofrecer un servicio de venta de mobiliario de sillas y mesas de segunda mano para el sector de la hostelería, concretamente para restaurantes, bares y cafeterías, a fin de proporcionar una opción alternativa a la compra de mobiliario nuevo y más caro y también para alargar la vida útil de mobiliario que aun se conserva en perfecto estado. Además, ofrecen la opción de crear mobiliario a medida, teniendo en cuenta las necesidades del cliente.

Es la mejor opción para montar un local desde cero o para dar un aire nuevo a un local comercial sin necesidad de invertir demasiado dinero en comprar mobiliario nuevo, ya que con esta empresa el cliente puede obtener piezas únicas y también mobiliario a medida y hecho a su gusto, que además serán mesas y sillas singulares, porque pueden ser piezas de más antigüedad, de coleccionista o de otras temporadas que ya no suelen encontrarse en el mercado. Esto ofrece la posibilidad de crear espacios vintage, ambientes de contrastes, estilos clásicos, rústicos, etc.

En Montamostubar.com es posible elegir mobiliario hecho a medida con una muy buena relación calidad precio, creando proyectos completamente únicos y que piensan en las necesidades del cliente. Es una empresa que trabaja con todo tipo de clientes, desde franquicias a pequeños negocios, disponiendo de un servicio de transporte inmejorable.

En la web Montamostubar.com también hay un blog, en el que se publica contenido informativo, consejos o recomendaciones relacionadas con la decoración, interiorismo, distribución de espacio o compra venta de mobiliario en el sector de la hostelería.

En la web también se muestran ejemplos gráficos de los trabajos realizados, para que el cliente pueda tomar ejemplos o ideas que le sean de inspiración para amueblar su bar.

En Montamostubar.com encontrarás un amplio catálogo de productos, porque es una empresa que recibe stock continuamente y, de ese modo, puede ofrecer muchas opciones distintas.

Para solicitar un presupuesto o bien pedir más información es posible hacerlo llamando al 618 743 283 o enviar un correo electrónico a montamostubar@gmail.com.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.