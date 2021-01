eCustoms digitaliza el Comercio Internacional con Blockchain e Inteligencia Artificial Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 17:19 h (CET) eCustoms, la empresa que digitaliza el Comercio Internacional con Tecnología Blockchain e Inteligencia Artificial, abre una Ronda de Inversión a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com Situación actual

La experiencia de trabajo diario en el sector del comercio internacional (importadores, exportadores, aduanas, transitarios, transportistas, aseguradoras, y un largo etcétera ), demuestra que la documentación e información asociada a cada operación se encuentra dispersa en diferentes documentos de diferente naturaleza (correos electrónicos, documentos en papel, etc. incluso en whatsapps), y que existe un gran espacio de mejora en la gestión de los procesos si estos estuvieran digitalizados, interconectados, automatizados, y accesibles para todos los participantes en un mismo envío, asegurando la información frente a cambios maliciosos o no intencionados, de manera que se pudiera trazar el procedimiento de comercio internacional en todo momento.

¿Qué es eCustoms?

La empresa Blockchain Customs Technology (BCT), ha lanzado al mercado la plataforma eCustoms, un servicio abierto a todos y desplegado en la nube, que permite digitalizar los procesos manuales que se llevan a cabo a diario por los distintos intervinientes en un envío internacional con tan solo una conexión a internet.

Entre las ventajas de la plataforma se encuentran:

La reducción del tiempo empleado por expediente en más de un 75%



La agilización de los trámites con la aduana (con la que eCustoms está conectado)



La disminución de errores en las tramitaciones



La creación de repositorios centralizados de información y documentación asociada a los expedientes, accesible incluso años después de haber cerrado el expediente (los datos son propiedad del cliente)



Disminución drástica del uso del papel, eliminando la necesidad de su almacenamiento físico



La automatización de las interacciones entre todos los participantes en la operación de comercio internacional.



Sincronización con otros sistemas de gestión por medio de un API que permite la automatización bidireccional de los datos



Proporcionar accesibilidad inmediata y desde cualquier lugar a la información del expediente con solo una conexión a internet, incluso desde dispositivos móviles y Smartphones

Para lograr estos objetivos el equipo que forma eCustoms hace uso intensivo de las tecnologías Blockchain e Inteligencia Artificial:

La tecnología Blockchain permite coordinar la documentación asociada a una operación entre todos los intervinientes en la operación mediante un registro único, distribuido y sincronizado, accesible y verificable por los actores involucrados en la transacción, incluyendo instituciones oficiales.



La inteligencia artificial permite la automatización de procesos repetitivos realizados habitualmente de manera manual: identificación de información documentos, identificación de anomalías, priorización de expedientes, etc.



eCustoms está formado por un gran equipo de profesionales con gran experiencia en el sector encabezado por Maria Cristina Martin Lorenzo, CEO; Manuel Gallardo, CSO y Marcos Icardo, CTO

Socios Estratégicos

En la actualidad eCustoms tiene socios estratégicos en el ámbito de grandes empresas de telecomunicaciones, consultoría tecnológica, entidades financieras, y en estamentos oficiales como es la AEAT, Naciones Unidas, o la aduana británica con la que se está desarrollando un piloto para superar los inconvenientes producidos por el Brexit.

Planes de Futuro

En un ecosistema en evolución continua como es el del Comercio Internacional, la innovación es la única manera de mantener la ventaja competitiva.

Por este motivo eCustoms tiene un roadmap ambicioso que abarca desde el desarrollo de un Marketplace para servicios de valor añadido para el sector, hasta la integración con la red Blockchain europea EBSI, pasando por la incorporación de nuevas capacidades basadas en Inteligencia Artificial para hacer los procesos cada vez más eficientes.

El modelo de negocio SAAS en un mundo globalizado, y con un mercado que mueve más de 10 trillones de dólares en el mundo (612 mil millones al año sólo en España), el crecimiento esperado para eCustoms es exponencial.

Detalles de la Ronda de Financiación

eCustoms realiza una ampliación de capital con la finalidad de aumentar el ritmo de crecimiento de la compañía hasta alcanzar más de 300 clientes anuales, acelerar los desarrollos previstos en el roadmap, y proteger la propiedad intelectual globalmente.

La Ronda de Financiación arrancó en Diciembre de 2020 y está prevista que finalice a finales de Febrero de 2021. El capital solicitado es de 400.000 €, de los cuales, ya se han completado 163.000 € a través de la plataforma de Equity Crowdfunding SociosInversores.com. Entre los inversores del proyecto se pueden encontrar Business Angels, Family Office e importantes Inversores Institucionales que están valorando realizar importantes aportaciones de capital.

Esta ampliación de capital servirá para extender eCustoms globalmente.

¿Qué es SociosInversores.com?

SociosInversores.com es la línea de Equity Crowdfunding del Grupo SegoFinance. Durante sus 10 años de vida, ha financiado más de 150 startups con más de 35 M€. Cuenta con una red privada de más de 30.000 inversores y con un equipo de expertos que analizan y asesoran a las startups antes, durante y después del proceso de financiación. Pioneros en conseguir la licencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para operar.

Se puede encontrar más información sobre la ronda de inversión en el siguiente link: https://www.sociosinversores.com/proyecto/ecustoms

Datos de contacto

Para cualquier información, entrevista o aclaración, es posible ponerse en contacto directamente con ellos en su correo info@myecustoms.com para comunicación y prensa.

Para ampliar información sobre la ronda de inversión se puede escribir a comunicacion@sociosinversores.com

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.