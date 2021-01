Beltone Imagine 6, sonido a medida con una relación calidad-precio imbatible Comunicae

miércoles, 27 de enero de 2021, 15:10 h (CET) Además, la firma danesa completa, en el inicio del año 2021, todos los modelos RIE tanto para la gamas altas de producto, como ahora para la 6 El sonido a medida de Beltone Imagine llega ahora a la gama 6. De esta manera, la firma danesa acerca la tremenda evolución que, especialmente en este concepto, ha supuesto Imagine a una gama extraordinariamente eficiente en costes y con una relación calidad-precio imbatible.

La gama 6 no es compatible con el sistema M&RIE. Sin embargo, el procesador de alta capacidad de Imagine -nuevamente el mejor que Beltone haya fabricado jamás- y los mejorados sistemas de direccionalidad que sí incorpora la gama 6 acercan a los pacientes el sonido a medida, sirviéndose del i+D+I utilizado para desarrollar Imagine, pero en este caso mediante algoritmos.

La Direccionalidad CrossLink 2™ y el localizador de habla sincronizado mejoran no solo la capacidad para reconocer el habla del usuario, sino también, y fundamentalmente, la localización. El sistema, mejorado gracias a las nuevas posibilidades del microprocesador de Imagine con respecto a Amaze, recoge una mayor amplitud de señales auditivas e información. La combinación de ambas prestaciones hace que las conversaciones y el ruido ambiental puedan coexistir para los hipoacúsicos en un mismo espacio, y que el paciente pueda localizar el origen del sonido de una manera similar a como lo hacía antes de perder audición.

Con estas prestaciones, los audífonos Beltone Imagine 6 resultan ideales para personas que mantienen reuniones familiares o con amigos de manera habitual. La Direccionalidad Crosslink 2™ y el Localizador del habla (inteligibilidad del habla) ayudan a que no se pierdan un detalle de la conversación. Además, la Ganancia Inteligente Avanzada™ ajusta automáticamente la ganancia de sonido para el usuario cuando se producen cambios en el ambiente sonoro.

Beltone Imagine 6 incluye la transmisión directa de audio desde dispositivos iOS y Android. Gracias a ella, los audífonos reciben directamente sonido de servicios como llamadas telefónicas, GPS, radio por Internet, música, podcasts y audiolibros con el nuevo sistema de transmisión de audio mixta mejorado que elimina los retardos de la conexión.

Beltone Imagine 6 cuenta, asimismo, con múltiples maneras de conectarse a todas las tecnologías de entretenimiento y comunicación. Su rango de accesorios inalámbricos permite al usuario disfrutar de una experiencia auditiva personalizada. Beltone TV Link 2 transmite el sonido de cualquier televisor a los audífonos; Beltone Phone Link 2 hace que el paciente disfrute de llamadas telefónicas en manos libres y transmite las conversaciones directamente a los audífonos a través de los servicios inalámbricos de Bluetooth para que las llamadas telefónicas resulten sencillas y sin problemas; con Mini Mando Beltone y Mando a distancia 2 Beltone es posible ajustar el volumen y cambiar los programas de los audífonos para TV, radio u ordenador; Beltone myPAL Pro y Beltone myPAL Micro se pueden conectar los dispositivos a amigos, colegas o familia, para obtener el sonido y la compresión del habla más claros.

Y, como las últimas tres generaciones de ayuda auditiva de Beltone, Imagine 6 hace que el paciente se meta a su audioprotesista en el bolsillo. Con Beltone Remote Care, recibe atención desde la comodidad de su hogar. La última tecnología de videoconferencia permite a paciente y audioprotesista reunirse fácilmente cara a cara, a través de la aplicación Beltone HearMax, para resolver rápidamente cualquier problema y ajustar a distancia los audífonos.

Además del lanzamiento de la gama Beltone Imagine 6, la firma danesa ya tiene disponible en el mercado todas las opciones RIE para todas las gamas.

