La tecnología, aliada para hacer frente a la obesidad. iMEO, ofrece las técnicas más avanzadas

martes, 26 de enero de 2021

martes, 26 de enero de 2021, 11:10 h (CET) La obesidad es una enfermedad crónica compleja, progresiva y recurrente en la cual la grasa corporal (adiposidad) anormal o excesiva perjudica la salud, aumenta el riesgo de complicaciones médicas y reduce la esperanza de vida, según la nueva guía canadiense ‘Obesity in adults' A nivel poblacional, las complicaciones de salud por el exceso de grasa corporal aumentan a medida que aumenta el IMC, y a nivel individual, las complicaciones se producen debido al exceso de adiposidad, ubicación y distribución de esa adiposidad y muchos otros factores, incluidos los de tipo ambiental, genético, biológico y socioeconómico, según la guía canadiense.

La guía canadiense recomienda a los proveedores de atención médica que intervienen en el cuidado de las personas que viven con obesidad, que reconozcan a la obesidad como una enfermedad crónica y le pidan permiso al paciente para ofrecer consejos y ayudar a tratar su enfermedad de manera imparcial.

También aconsejan identificar las causas raíz, complicaciones y barreras para el tratamiento de la obesidad, discutir con el paciente las opciones de tratamiento central (nutrición médica y actividad física) y complementarias que pueden ser necesarias, incluidas las intervenciones psicológicas, farmacológicas y quirúrgicas, y llegar a un acuerdo con la persona que vive con obesidad con respecto a los objetivos de la terapia.

Por suerte, están cambiando mucho los diferentes enfoques de análisis y tratamiento de la obesidad a cargo de los profesionales y centros especializados, señala el dietista experto en nutrición Rubén Bravo, director del equipo de nutricionistas del Instituto Médico Europeo de la Obesidad (IMEO).

Rubén Bravo,informa que están apareciendo en el ámbito quirúrgico alternativas intermedias a la cirugía bariátrica para casos de obesidad ligera o sobrepeso elevado que no llegan a la obesidad severa o mórbida, tales como el Método Apollo Reforzado o el Balón Gástrico.

El Método Apollo Reforzado es una técnica que lleva desarrollándose seis años por el Instituto Médico Europeo de la Obesidad. Es un a intervención realizada por endoscopia lo que permite que el tiempo de recuperación sea más corto. Muy recomendable en pacientes que necesiten perder entre 15 y 40kg, hayan fracasado con otras dietas y hayan tenido problemas de sobrepeso durante toda la vida.

El Balón Intragástrico es otro tipo de tratamiento de ayuda contra la obesidad que no requiere intervención quirúrgica, ya que también se realiza por endoscopia introduciendo un balón en el interior del estómago. Este balón se rellena con suero fisiológico hasta que alcanza un volumen óptimo para estimular la saciedad del paciente. El Balón Intragástrico ocupa aproximadamente dos tercios del estómago. Al tener el Balón en el estómago retrasa la sensación de hambre y se reduce la ingesta de alimentos al producir antes la sensación de saciedad. Es una ayuda considerable en un tratamiento de pérdida de peso puesto que se reduce la comida ingerida

Otra alternativa para obesidad más acentuada (para pacientes de más de 35kg) es el método de la Manga Gástrica. Esta técnica consigue reducir el estómago hasta en 1000ccc por cirugía laparoscópica de mínima invasión.

