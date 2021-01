Moviles Chinos…¿Estafa o rentabilidad? ​En el día de hoy, los teléfonos chinos son la mejor alternativa si quieres además de ahorrar, tener un móvil de gama alta Redacción Siglo XXI

martes, 26 de enero de 2021, 11:33 h (CET) ¿Teléfonos chinos baratos? Generalmente, suenan a dispositivos que son una completa estafa, pero ¿Has indagado a fondo lo funcionales que son?.

Los dispositivos móviles se han vuelto parte de nuestra vida, todos queremos uno que cumpla con todas nuestras necesidades y si es tu momento para comprar uno, te recomendamos los teléfonos chinos.



Baratos, funcionales, con procesadores snapdragon o Android, los móviles chinos son una completa ganga además, son los que están liderando la gama media- alta del mercado.



Estos dispositivos han puesto a temblar grandes empresas como Samsung y Apple, y te aseguramos, que teniendo un móvil chino, no tienes nada que envidiarle a otras marcas.



En sí, estos móviles han tenido su mayor crecimiento desde que la industria Xiaomi, comenzó a exportarlos en el mercado internacional. Muchas veces hacerse con el mejor movil Xiaomi puede ser mucho más rentable que escoger marcas reconocidas del mercado.



Con el paso del tiempo, han ido perfeccionando funciones, tanto cámara, carga rápida y una buena batería. Es lo más importante al decidir comprar un móvil.



Pero, ha llegado el momento de que conozcas a estos monstruos del mercado. Estamos seguros de que cambiaremos tus perspectivas acerca de estos celulares.



Características de un móvil barato. A pesar de que estos móviles no cuentan con una buena reputación, ya que son considerados dispositivos de mala calidad, existen ejemplares que pueden cubrir con todas tus necesidades. Por esta razón es bueno conocer las características y prestaciones que ofrecen los mejores móviles baratos y buenos.



Batería (capacidad y duración)

La mayoría de los móviles chinos cuentan con una batería de 3200mAh (micro amperaje) o más. Tienen una duración de alrededor de 8 a 12 horas y cuentan con una carga rápida. Lo que permite que el dispositivo se cargue en su totalidad en menos de 30 o 45 min aproximadamente.



Almacenamiento y memoria de respuesta rápida (RAM)

En una comparativa, los móviles buenos y baratos tienen un almacenamiento de 64 a 128 gigabytes, lo que lo hace muy atractivo si eres de las personas que sobre cargan el móvil con aplicaciones.



Y más aun, si eres un gamer, estos teléfonos cuentan con una memoria RAM de entre 8 y 12 GB, para disfrutar al máximo, evitando calentamientos innecesarios en el dispositivo.



Procesador Los teléfonos chinos baratos tienen uno de los procesadores más novedosos hasta la fecha, parecido a los procesadores de 8 núcleos de los dispositivos Android.



Snapdragon es el procesador por excelencia de estos móviles, ofreciéndote ventajas como, rendimiento, anti calentamiento del dispositivo y alta calidad de gráficos.

Entre otras características, los teléfonos chinos baratos que cuentan con este tipo de procesador, tienen también herramientas como lectores de huellas digitales. Además de manejar generalmente una red de datos 5G y nos quedamos cortos con esta breve descripción.



Cámara.

En su gran mayoría, manejan una cámara de 3 lentes de 130 grados. Utilizan sensores de 1 a 1.28 pulgadas más un gran angular de 20 a 40 mega píxeles.



Por otro lado, su cámara interna es de 12 mega píxeles dándote además de un buen brillo para las fotos oscuras, nitidez y captura una gran paleta de colores.



