Ramells Ramoneda explica los puntos clave de la transformación digital Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:43 h (CET) Los profesionales del despacho de asesores resumen los aspectos más importantes que tiene que adoptar una empresa cuando abandona el uso de sistemas analógicos en la oficina El avance de la digitalización en prácticamente todos los ámbitos económicos y sociales está obligando a las empresas a replantearse sus sistemas de gestión, más aún en un época en el que el trabajo en la oficina está siendo relegado a un ámbito digital y en remoto, como es el teletrabajo. El objetivo: Asegurar el éxito económico de las empresas a largo plazo.

El Big Data, la disponibilidad de datos en tiempo real, el análisis predictivo y los modelos de decisión automatizados basados en la inteligencia artificial son mucho más que simples tecnicismos. Las nuevas capacidades técnicas a raíz de la digitalización están cambiando de forma fundamental y permanente en las posibilidades que ofrecen dentro del control de la empresa.

Se ha escrito mucho sobre este adaptación digital, lo que ha podido generar errores de entendimiento para algo que es bastante sencillo: Cuando se habla de digitalización de la gestión, el objetivo central es un reajuste más efectivo de las tareas de gestión, más que el uso de las nuevas tecnologías por sí mismas. Y aunque éstas sean las impulsoras de la transformación, la digitalización significa mucho más para estas posibilidades de gestión. Para seguir ejerciendo con éxito el control empresarial, las empresas han de transformar sistemáticamente su control y llevarlo al siguiente nivel.

Es por eso que desde el despacho Ramells Ramoneda, especializados en asesoría y consultoría, ven con gran interés para todo tipo de empresas que se repase por qué es necesario explicar de manera fácil los principales aspectos a tener en cuenta de la transformación digital.

Mejora en la recopilación y gestión de datos

La mayoría de las empresas están recogiendo montañas de datos sobre sus clientes, pero el verdadero beneficio es optimizar estos datos para un análisis que puede impulsar el negocio. La transformación digital crea un sistema para recopilar los datos adecuados e incorporarlos plenamente para obtener el máximo rendimiento.

Esto permite obtener una visión única del desarrollo de la empresa como las operaciones, la producción, las finanzas y las oportunidades de negocio.

Mejor gestión de los recursos

La transformación digital consolida la información y los recursos en forma de herramientas para el negocio. En lugar de software y bases de datos dispersas, reúne los recursos de la empresa en un solo lugar. El número medio de aplicaciones utilizadas en las empresas en 2021 es de 900. La transformación digital puede llegar a integrar aplicaciones, bases de datos y software en un repositorio central para beneficio de la ‘inteligencia’ de la empresa.

La transformación digital no es un único departamento sino que abarca todas las áreas de un negocio y puede conducir a la innovación de procesos y la eficiencia en todas las unidades.

Información basada en datos de los clientes

Al comprender mejor al cliente y sus necesidades se puede crear una estrategia empresarial aún más centrada en los usuarios. Utilizando datos estructurados (información personal del cliente) como datos no estructurados, como las métricas de las redes sociales, estos conocimientos pueden ayudar a impulsar el crecimiento del negocio.

Una mejor experiencia del cliente en general

Un usuario digital medio se ha acostumbrado a tener un sinfín de opciones cuando se trata de realizar gestiones digitales. La experiencia del cliente (CX) es el nuevo campo de batalla. Las estadísticas revelan que más de dos tercios de las empresas dicen que compiten principalmente en ofrecer la mejor experiencia del cliente. En 2020, esperan que esa cifra aumente al 81%.

Fomenta la cultura digital

Al proporcionar a los miembros del equipo las herramientas adecuadas, adaptadas a su entorno, la transformación digital fomenta una cultura digital.

Al mismo tiempo que estas herramientas facilitan la colaboración, también ayudan a que toda la organización avance digitalmente. Esta cultura digital será crucial en el futuro. Obliga a actualizar las competencias y el aprendizaje digital de los miembros de cualquier equipo para aprovechar las ventajas de la transformación digital.

Aumento de los beneficios

Las empresas que se someten a la transformación digital mejoran la eficiencia y la rentabilidad. Según un estudio de Oxford Economics: El 80% de las organizaciones que han completado la transformación digital informan de un aumento de los beneficios. El 85% dice haber aumentado su cuota de mercado. En promedio, los gestores esperan un crecimiento de los ingresos un 23% mayor que el de sus competidores. Mayor agilidad: La transformación digital hace que las organizaciones sean más ágiles. Las empresas pueden aumentar su agilidad con la transformación digital para mejorar la velocidad de comercialización y adoptar estrategias de Mejora Continua (IC). Esto permite una innovación y adaptación más rápidas al tiempo que proporciona una vía de mejora. Mejora de la productividad: Contar con las herramientas tecnológicas adecuadas y que éstas puedan funcionar juntas agiliza el flujo de trabajo y también mejora la productividad. Al automatizar muchas tareas manuales e integrar los datos en toda la organización, permite a los miembros del equipo trabajar de forma más eficiente.

El proceso de transformación digital comienza con los propios trabajadores y su voluntad de aceptar estos cambios. Las empresas deben crear las condiciones necesarias para permitir y promover este proceso y es importante no perder más tiempo y empezar ahora, permitiendo aprender a gestionar los errores y mejorando a partir de ellos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Comercio electrónico, digitalización y consumo responsable: retos de las empresas en 2021, según Intrum Centralita virtual: CeCubo estrena nueva página web iDISC recibe la certificación ISO 27001 de Gestión de la Seguridad de la Información La importancia del Cytotec como tratamiento gástrico AleaSoft: La caída de la eólica y el aumento de la demanda traerán una remontada de los precios de mercados