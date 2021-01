TheNuvoGroup termina el 2020 con éxito y consigue igualar las cifras de 2019 Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 14:26 h (CET) El grupo inmobiliario consigue hacer frente a este año tan atípico e iguala las ventas del año pasado. Tanto el 1er como 4to trimestre han sido muy positivos para la compañía. La compañía acaba de finalizar dos de sus proyectos más innovadores y que garantizan acabados en alto-standing en el corazón de Barcelona TheNuvoGroup -con su principal marca NuvoBarcelona-, es un grupo boutique inmobiliario especializado en inversiones de bienes inmuebles que desarrolla una actividad de promotora e inmobiliaria. El grupo cierra el año con la misma performance que en 2019 y consigue mantener el mismo volumen de negocio que el año pasado. Este hecho se acentúa en un año en el que el mercado inmobiliario ha sufrido el azote de la crisis sanitaria, y que ha obligado a numerosas compañías del sector a paralizar sus proyectos durante meses.

Así, TheNuvoGroup ha conseguido mantener el mismo número de viviendas vendidas en 2020, siendo enero y diciembre los meses con mejor actuación tanto en número de ventas como en menor impacto por la crisis del Covid-19.

Fundada en Barcelona en 2014 por el empresario Arad Edrey-Lavie, a día de hoy la compañía cuenta con 56 viviendas en fase de ejecución de 4 proyectos diferentes. Situados en el corazón de Barcelona, la compañía ha finalizado dos de sus proyectos más innovadores y novedosos, Sicilia 215 y Cartagena 230. También han rehabilitado un piso situado en el emblemático barrio de l’Eixample, en Aragó 104. Como novedad, también cuentan con un proyecto en Ibiza.

Todos los proyectos de TheNuvoGroup cuentan con acabados en alto standing, así como la inclusión de elementos tecnológicos y sostenibles para garantizar una experiencia y confort único, hecho que subraya el valor diferencial que la compañía aporta a sus clientes.

2020, el año que ha cambiado el mercado inmobiliario para ofrecer mejores oportunidades de inversión

Si bien es cierto que los últimos meses han estado marcados por una fuerte incertidumbre, TheNuvoGroup ha estado percibiendo un aumento de leads por parte de nuevos consumidores. Así, la compañía revela que ha conseguido un número considerable de clientes nuevos que se suman a la extensa cartera con la que cuenta. También destaca que ha alcanzado varias ventas con clientes fidelizados que repiten la compra de viviendas e inversión en proyectos inmobiliarios con el equipo multidisciplinar de especialistas que forma parte de la empresa. Este hecho se enmarca dentro de la experiencia que la compañía ofrece con respecto a otras pues, entre otros motivos, sus clientes se decantan por TheNuvoGroup por la calidad-precio que ofrece, además de la calidad de sus inmuebles y la experiencia que pueden vivir en ellos.

“Tras el confinamiento, la gente se ha vuelto mucho más exigente a la hora de encontrar su nueva vivienda, buscando hogares que poder disfrutar y que supongan una inversión en calidad de vida. Los inmuebles que ofrecemos cuentan con elementos diferenciales como amplias terrazas, piscinas, o espacios con luz natural que nos permiten ofrecer no solo una vivienda, sino una experiencia” comenta Arad-Edrey-Lavie, fundador de la compañía. Los inmuebles que ofrecen ya cuentan con estas características y elementos diferenciales, lo que les permite ofrecer una experiencia más que una vivienda.

En cuanto a inversiones por parte de clientes internacionales, desde TheNuvoGroup han observado cómo los inversores extranjeros siguen confiando en Barcelona como una ciudad que ha ofrecido y sigue ofreciendo una multitud de oportunidades de inversión, conservando el atractivo que tiene respecto a inversores internacionales. Sus clientes, tanto locales como extranjeros, siguen teniendo interés por invertir más en Barcelona. “Gracias a la financiación atractiva y las condiciones que los bancos están ofreciendo en estos momentos, la gente que desea invertir se ha dado cuenta de que ahora es un muy buen momento para seguir comprando viviendas, y más aún con la seguridad que ofrecemos” explica Edrey-Lavie.

Además, afirma “como nuestra actividad se centra en el mercado residencial, afortunadamente el impacto no ha sido tan fuerte. Siempre habrá necesidad de comprar y alquilar viviendas puesto que es una necesidad básica. Y ahora es el mejor momento para comprar y alquilar ya que existe más oferta, que el coste del dinero y el tipo de interés de los préstamos están bajos.” Afirma Edrey-Lavie. La aparición de noticias de las nuevas vacunas como la de AstraZeneca o Pfizer también suponen una burbuja de oxígeno para el mercado.

NuvoSport, el último y reciente lanzamiento de la compañía enfocado a deportistas de élite

A las puertas de cerrar el año, la compañía lanzó una nueva extensión dirigida únicamente a deportistas de élite, NuvoSport. Este nuevo proyecto garantiza que el deportista de élite preserve su patrimonio y lo incremente, invirtiendo únicamente en activos inmobiliarios.

Si bien es cierto que cada vez más los deportistas controlan más sus inversiones, la red de expertos de NuvoSport se encarga de guiarlos hacia inversiones inmobiliarias inteligentes y seguras que les dé una rentabilidad a largo plazo y que les permita disfrutar de su jubilación.

Este servicio se diferencia de otros porque vela por los intereses del deportista y lo guía hacia una rentabilidad segura a largo plazo, protege al máximo su seguridad, les asesora de manera personalizada en diferentes aspectos (jurídico, fiscal, legal, gestión de la propiedad) y únicamente realizan inversiones inmobiliarias. Así, sus inversiones se caracterizan por ser diversificadas, muy seguras, y se alejan de todo tipo de especulación o inversión que pueda producir rentabilidad a corto plazo.

Actualmente el proyecto cuenta con varios deportistas de élite nacionales e internacionales que han confiado en la red de expertos de la compañía para invertir en bienes inmobiliarios.

