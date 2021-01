Infocopy distribuye toda la gama ECOSYS de Kyocera Comunicae

lunes, 25 de enero de 2021, 11:46 h (CET) La gama ECOSYS de Kyocera destaca no solo por sus múltiples características diseñadas para usuarios exigentes sino también por el respeto al medio ambiente Infocopy, distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, ofrece toda la gama de soluciones ECOSYS para adaptarse a las necesidades de cualquier tipo de empresa.

Las multifuncionales de Kyocera han sido valoradas y reconocidas muy positivamente por los resultados que ofrecen con una gran gama de equipos ecológicos, fiables y de gran calidad que permiten realizar impresiones de alta resolución tanto para texto como para gráfico, independientemente que sea en blanco y negro o en colores brillantes.

Así lo demuestran, por ejemplo, los tres premios Winter 2020 Copier MFP Pick que recibió de Keypoint Intelligence - Buyers Lab para las impresoras multifuncionales Kyocera TASKalfa 9003i, 8003i y 7003i en blanco y negro. Estos galardones se conceden a aquellos dispositivos de oficina que han demostrado ofrecer los mejores resultados en una gran cantidad de pruebas de laboratorio realizadas por Buyers Lab.

Y es que las soluciones de Kyocera son capaces de resolver las necesidades cualquier negocio, independientemente del tamaño de la oficina o el sector empresarial, ofreciendo multitud de características para usuarios exigentes y grupos de trabajo de todos los tamaños.

Impresión a doble cara, escaneo a color y copia, diseño compacto, bajo ruido de impresión, copia de tarjetas de identificación de doble cara en una sola hoja de papel o compatibilidad con aplicaciones como AirPrint, Mopria y Kyocera Mobile Print son solo algunas de las características que hacen que estos equipos cuenten con un gran reconocimiento en cualquier sector y tamaño de empresa.

Para Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, “el éxito de estas máquinas radica en la tecnología ECOSYS que incorporan, que es exclusiva de Kyocera y permite ofrecer impresoras de larga duración y gran calidad a un precio muy económico, pero a la vez proporcionando una solución ecológica y sostenible, lo cual valoran cada vez más compañías de todos los tamaños”.

Las impresoras de Kyocera, ya sean de formato A4 o A3 ofrecen todas las características y recursos que necesitan las empresas hoy en día para hacer frente a los documentos que requiere cada negocio. Se trata de dispositivos compactos, que no necesitan consumir mucho y que, además, permiten reducir la cantidad de residuos que se generan, ayudando así a que las oficinas sea no solo más eficientes sino también más ecológicas.

El fabricante cuenta con una amplia gama de producto para adaptarse a todos las necesidades y tamaños de empresa, como la ECOSYS M2735dw de diseño compacto y que ofrece unos costes de impresión excepcionalmente bajos o la ECOSYS M8130cidn que permite una impresión profesional de alta productividad, con funcionalidades como copia, fax y escaneo a color.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.