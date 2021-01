Gobierno de El Salvador selecciona el Método ARCÓN para salvar vidas frente a COVID y otros desastres Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 16:52 h (CET) Del 8 de marzo al 30 de abril se realizará en San Salvador, el "57 Curso, Internacional, Método ARCÓN para la Búsqueda y Detección Temprana de COVID u otras Enfermedades (Cáncer, Dengue, Malaria…), y de Personas Sepultadas con Vida (Terremotos, Deslizamientos, Explosiones…)", curso de carácter histórico cuyo exitoso desarrollo implicará un obvio, trascendente y constatado avance en bien de El Salvador, y de la Comunidad Internacional en general Importantísima misión formativa integrante del Plan Estratégico Método Arcón para Latinoamérica PEAL (2001-2021) cuyo autor y director general es el Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo García. Organizado y oficializado por el Gobierno de El Salvador, y académicamente avalado por la prestigiosa Universidad Galileo (Guatemala), y el cual comprenderá un total de 500 horas lectivas, para cada una de las dos especialidades, distribuidas en dos meses seguidos, donde el contenido teórico y práctico, es fundamentalmente relativo al conocimiento y asimilación de las complejas e interrelacionadas técnicas conductuales del Método Arcón, y respetivos procesos formativos específicos según especialidades, como será por ejemplos, la rápida y eficaz detección temprana de la COVID-19 en personas incluso completamente asintomáticas, o la de supervivientes sepultados frente a todo tipo de circunstancias, como la igualmente rápida y eficaz búsqueda y localización de personas sepultadas con vida, frente a los abruptos espacios confinados con nula visibilidad, masa de escombros de alta envergadura, con superficie de miles de metros cuadrados, extrema hermetización del sepultamiento, sepultados en pendientes terrosas, etc.

Presidido honoríficamente por el Presidente de El Salvador Nayib Bukele, coordinado a nivel general por Ibrajim Bukele, organizado por Federico Pimentel (Cuerpo Bomberos de El Salvador), e impartido por el Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo, en calidad de director técnico y profesor, Bombero del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla, España (Institución a la que oficialmente representa), Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón, interviniendo docentemente en todas las actividades formativas y de investigación, como Profesor Adjunto y Doctor representando a la prestigiosa Universidad Galileo por la que fue titulado, además ha sido extraordinariamente reconocido y galardonado a nivel mundial (Naciones Unidas, Gobiernos, Universidades, etc). E impartido además por el Cap. Patricio Galiano Borja, también en calidad de director técnico y profesor, director del Centro de Formación Working Dogs K9 (Acreditado como CIFHMA), antiguo alumno de Jaime Parejo, Profesor homologado del Método Arcón para todas las especialidades de búsqueda y detección canina desde el 16 de octubre de 2009, y también extraordinariamente reconocido a nivel internacional.

Según Jaime Parejo, "el importantísimo y urgente objetivo fundamental de esta acción formativa, es exactamente el de incrementar demostradamente la preservación y el salvamento de vidas, en El Salvador, y en los países afectados con mayores niveles de riesgo, progresivamente, respecto a los cinco continentes, formando, perfeccionando y homologando, oficialmente, a efectos de intervención, con un nivel óptimo de demostrable eficacia, y en las diversas especialidades, aplicando el medio más eficaz que existe, el Método Arcón, Equipos Caninos (Guías, Perros de Rescate, Instructores), en cualquiera de las especialidades (Detección Temprana de COVID u otras Enfermedades, de Supervivientes Sepultados frente a todo tipo de Desastres y Circunstancias, etc. ), con demostrable nivel óptimo de eficacia para la búsqueda y detección".

La Dirección Técnica del Curso ha efectuado la siguiente selección y asignación específica de cupos, a efectos de participación: Miembros de las Unidades Caninas Oficiales (prioritariamente Responsables de Formación) de: El Salvador (Cuerpo Bomberos (5), Policía Nacional (5), Ejército (5)), Guatemala (Ejército (4), Policía Nacional (3), Policía Militar (2)), Panamá (Cuerpo Bomberos (1)), Honduras (Policía Militar (3)), y Perú ( INDECI (2), Policía Nacional (2) y Ejército (2)).

El Método Arcón https://www.metodoarcon.org/descripcion-basica constituye un trascendente y reconocido avance científico en bien de la humanidad, inventado, creado por el Dr. h.c. Jaime Parejo García, bombero del Ayuntamiento de Sevilla, España, profesor e investigador, tras 12 años de ardua investigación e innovación, siendo la única metodología oficial, avalada científicamente y extraordinariamente galardonada junto a su inventor por Universidades, Gobiernos, Naciones Unidas, Centro de Investigación, etc.) que confiere un óptimo nivel de efectividad para la formación e intervención de equipos caninos de búsqueda y detección respecto a cualquier elemento que emita olor (espiración de supervivientes sepultados, explosivos, minas antipersonas, especies animales protegidas, COVID, células cancerosas, etc

Dr. h.c. Jaime Parejo ha decidido acreditar en breve como Centro Internacional de Formación e Intervención Método Arcón CIFHMA, lo que serán instalaciones técnicamente especializadas establecidas y oficializadas por el Gobierno de El Salvador, y añadidamente como núcleo principal a nivel mundial, para la expansión y consolidación oficial y estrictamente reglamentada, del avance científico Método Arcón, a países progresivamente seleccionados de todos los continentes, para potenciar mucho más aún, en todas las áreas, la preservación y el salvamento de vidas humanas y animales en el planeta.

El Dr. h.c. Jaime Parejo García, considera de justicia transmitir públicamente su sincero sentimiento de elogio, agradecimiento y reconocimiento, a todas aquellas personas e instituciones, que de una manera u otra, han hecho posible, de forma socialmente sensible, importante y especialmente responsable, se imparta próximamente la citada formación especializada, entre otras, relativa al avance científico Método Arcón, evento internacional de carácter trascendentemente histórico y de utilidad pública humanitaria: Al Presidente de El Salvador, al Coordinador General de este Proyecto de Gobierno, al Cónsul de El Salvador para Andalucía, a la Embajada de El Salvador en España (al Embajador, al Ministro Consejero de Cooperación Exterior, y al Agregado de Defensa), a la Decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Galileo, Guatemala, al Ayuntamiento de Sevilla, España (al Alcalde, al Delegado de Gobernación, al Director General de Seguridad, a los dos Jefes superiores del SPEIS y al Jefe del Departamento de Prevención), al Responsable de Organización del Curso (Subjefe del Departamento de Formación de Bomberos de El Salvador), y al Director General del citado Cuerpo Nacional de Bomberos.

Prof. Dr. h.c. Jaime Parejo García, Director, Autor y Propietario Intelectual del Método Arcón, Autor y Director del PEAL (2002-2021), y Bombero del SPEIS del Ayuntamiento de Sevilla, España.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Del cielo, a Madrid: Ofiteat abre nueva sede en la capital española Los agentes exclusivos de Adeslas aumentan sus ventas online un 150% en el último trimestre de 2020 Gobierno de El Salvador selecciona el Método ARCÓN para salvar vidas frente a COVID y otros desastres Los servicios de valor añadido ganan posiciones en el sector retail según HomeServe Hommter, el marketplace de deportes de aventura, comienza su etapa de internacionalización