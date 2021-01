"Medusa19", el test rápido de proteína en saliva que ofrece un entorno laboral seguro Comunicae

viernes, 22 de enero de 2021, 15:28 h (CET) El Test Rápido de Proteínas en Saliva "Medusa19" (RSPT), desarrollado por investigadores del Hospital Carlos III-La Paz y validado en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, ha demostrado su sensibilidad para detectar incluso las personas asintomáticas o con sintomatología inespecífica, con unos resultados del 92%. Los test rápidos, eficaces y sencillos pueden contribuir a generar un ambiente laboral seguro y activar la economía nacional Diez meses después de que se decretara el primer estado de alarma para contener la situación epidemiológica causada por la pandemia de COVID-19, la crisis sanitaria ha desembocado en una crisis económica que ha elevado la tasa de paro al 16,26%, lo que supone más de 3,7 millones de personas desempleadas, según datos de la EPA del 3 trimestre, cifra que se incrementará sin ninguna duda al cierre de diciembre. Hasta septiembre, un total de 68.000 empresarios en España se han visto obligados a echar el cierre de sus negocios por problemas de facturación, carencia de recursos y disminución de la clientela, cifra que igualmente se prevé que supere los 100.000 a fin del año 2020.

Cribados, la acción más útil

Aunque el mundo entero tiene puestas todas sus esperanzas en la administración de las vacunas, el porcentaje de personas vacunadas necesarias para obtener la inmunidad de grupo no se espera en un futuro inmediato por las dificultades logísticas que conlleva. Este hecho obliga a buscar una solución para el periodo de transición, que no será menor de 6 meses. Durante este tiempo será necesario mantener abiertos los negocios y la actividad de los trabajadores de todos los sectores para evitar una caída aun mayor de la economía.

Los cribados masivos son, por ahora, la solución para garantizar un entorno laboral seguro en el que los empleados puedan seguir desarrollando su actividad sin miedo al contagio.

La compañía británica Medusa19 junto con el Hospital de La Paz de Madrid y la Universidad Autónoma han desarrollado un test de diagnóstico rápido, eficaz y no invasivo con el objetivo de dar continuidad a las empresas, garantizar un entorno laboral seguro e impulsar la economía. Esta prueba se centra en la proteína presente en la saliva para indicar una posible respuesta inmunitaria a la infección por Covid-19.

El Test Rápido de Proteínas en Saliva “Medusa19” (RSPT) ofrece resultados in situ en 15 minutos, lo que permite realizar un gran número de test al día. El Test Rápido de Proteínas en Saliva “Medusa19” (RSPT) requiere la presencia de un miembro del personal sanitario para garantizar un resultado certero y puede aplicarse también a otros ámbitos fuera del entorno laboral como centros educativos, transportes, instalaciones deportivas e incluso locales de ocio.

Además de la prueba de diagnóstico, “Medusa19” lanzará próximamente la aplicación Saturn Pass, un servicio de datos que ejerce de pasaporte médico digital disponible en iOS y Android. La aplicación construye un código QR con los resultados de cada usuario a través de documentos identificativos y reconocimiento facial.

Respaldo de la ciencia

Los ensayos clínicos realizados en el Hospital de La Paz y en la Universidad Autónoma de Madrid indican que el Test Rápido de Proteínas en Saliva “Medusa19” (RSPT) aporta una fiabilidad del 97%, una sensibilidad del 92% y una especificidad del 98%. Los biomarcadores inmunológicos en saliva han mostrado su eficacia para la detección temprana de la infección de SARS-CoV-2 independientemente de la cepa por lo que es posible conseguir la detección de una persona contagiada, aunque no presente síntomas, desde un primer momento.

El Test Rápido de Proteínas en Saliva “Medusa19” (RSPT) detecta la presencia en saliva de los biomarcadores inmunológicos IgM e IgG. Estudios independientes demuestran que el primero aparece en una fase temprana de la infección causada por coronavirus, mientras que el segundo tarda más tiempo en aparecer, indicando que la infección ha pasado o se encuentra a término.

Una única muestra de saliva depositada en un tubo de recolección se mezcla con una solución que hace soluble la estructura proteica de la saliva y la aísla. Este resultado se añade a un dispositivo de flujo lateral, de forma que la saliva se desliza por la tira. Los resultados se interpretan fácilmente y aparecen en tan solo 15 minutos.

En España, el Test Rápido de Proteínas en Saliva “Medusa19” (RSPT) ha empezado a comercializarse a través del canal profesional. Asimismo, las empresas que cuenten con un profesional de la salud en plantilla podrán prescribir estas pruebas para el control de sus empleados.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Del cielo, a Madrid: Ofiteat abre nueva sede en la capital española Los agentes exclusivos de Adeslas aumentan sus ventas online un 150% en el último trimestre de 2020 Gobierno de El Salvador selecciona el Método ARCÓN para salvar vidas frente a COVID y otros desastres Los servicios de valor añadido ganan posiciones en el sector retail según HomeServe Hommter, el marketplace de deportes de aventura, comienza su etapa de internacionalización