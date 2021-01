Sencillos pasos que se deben seguir para activar el modo oscuro de Instagram, según Instadotgram Comunicae

jueves, 21 de enero de 2021, 11:23 h (CET) A pesar de que la luminosidad puede ser una ventaja para diferentes situaciones, muchos usuarios que utilizan Instagram de forma diaria suelen preferir el modo nocturno, una alternativa proporcionada por la aplicación que permite alterar el contenido de Instagram del blanco al negro. Cualquier persona que disponga de una versión iOS 13 o Android 10 ahora podrá cambiarse "al lado oscuro" cuando quiera, tan solo tendrá que actualizar la última versión de Instagram Este nuevo modo oscuroha sido lanzado hace relativamente poco, por lo que los usuarios deben asegurarse de que su software se encuentre actualizado. De otra manera, no podrán disfrutar de esta nueva opción. Los pasos para pasar al modo oscuro de Instagram son sencillos. En caso de no estar seguro de que la versión de software es compatible, lo único que habrá que hacer es acceder a “Configuración”, posteriormente se clicará en “General” y luego “Actualización de Software”.

De esta manera se sabrá si es necesario actualizar el sistema o si, por el contrario, ya está preparado para añadir novedades como el modo oscuro de Instagram. Los pasos para poder realizar este cambio son sencillos, pues solo habrá que tocar “Pantalla y brillo” y elegir “Oscuro” en lugar de “Claro” como forma predeterminada. Otra alternativa es activar “Auto” y cambiar al modo oscuro durante el atardecer, pero volver a tener brillo cuando amanezca. Una vez se produzcan estos cambios, automáticamente cuando se abra la aplicación de Instagram, esta aparecerá en el nuevo tema de escala de grises.

En el caso de los usuarios que dispongan de un dispositivo Android, los pasos a seguir también serán bastante sencillos. En este caso, deberán asegurarse de que están usando Android 10 y actualizar su sistema en caso de contar con una versión más antigua. Una vez se ha hecho esto, desde su cuenta de Instagram solo tendrán que irse a la “Configuración” y seleccionar “Pantalla” y avanzado. Para terminar, una vez se encuentren en el menú “Tema del dispositivo”, solo tendrán que seleccionar “Oscuro”. Desde ese mismo momento, este modo funcionará tanto en el propio teléfono como en todas las aplicaciones de las que disponga, entre la que se encontrará seguramente Instagram.

En caso de que los usuarios decidan personalizar su modo oscuro, podrán hacerlo utilizando unos “Threads”, disponibles tanto para iOS como para Android. Dichos “Threads” están diseñados para mantener el contacto con la lista de amigos más cercanos, además de que permite elegir el grado de oscuridad de la aplicación. Solo se debe presionar el botón de inicio y navegar en los temas que proporciona Instagram. Las opciones de visualización se encontrarán disponibles, entre ellas estarán la luz del día, atardecer, medianoche y amanecer. El modo oscuro en Instagram aporta múltiples beneficios, entre ellos, que se fuerza mucho menos la vista.

Las pantallas brillantes pueden tener efectos muy negativos sobre la visión de cualquier persona, especialmente por las noches, por lo que contar con un modo oscuro también ahorra muchos problemas relacionados con esto. Además de esto, el modo oscuro dentro de las aplicaciones también ayuda a ahorrar batería en cuanto a los dispositivos se refiere.

De esta manera se podrá disfrutar de los contenidos durante más rato y no se sobrecargará el teléfono, ni tampoco sus baterías. Por estos motivos activar el modo oscuro es tan beneficioso, por lo que si los usuarios estaban planteándose activarlo en algún momento, puede que esta sea la ocasión perfecta para empezar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.