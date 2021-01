Para contrarrestar la subida de la luz Haier aconseja cómo ahorrar

Este año la pandemia ha disparado la factura de la electricidad en las viviendas, responsables del 16.8% del consumo energético en España. Tras el incremento del precio de la luz, Haier aconseja instalar bombas de calor, aprovechar la luz del sol y programar la temperatura del hogar para ahorrar El confinamiento ha obligado a adoptar una serie de cambios de hábitos domésticos este 2020 que han provocado un aumento notable en la factura de la luz. Además, ahora en invierno, el uso de la calefacción para climatizar la casa supone un gasto extra. Y es que un 16’8%* del consumo energético de España se produce en el hogar, algo que incide de manera negativa en el bolsillo.

“Instalando equipos con bomba de calor en casa se consigue un ahorro de energía tres veces mayor que un radiador eléctrico y una bajada del recibo de entre 500 y 800€”, afirma Liberto Sánchez, Product Manager HVAC de Haier. La tecnología que incorporan estos splits, fruto del potente desarrollo en I+D, hace que se transporte la energía térmica de un ambiente al otro y se entregue más energía útil en forma de calor que la energía eléctrica usada de modo normal.

Tras la reciente subida de la luz, los splits Haier Jade son una buena opción de ahorro ya que son equipos de eficiencia energética A+++ y ello certifica que son los que menor consumo anual ofrecen. Incorporan tecnología Inverter Plus y logran así un control inteligente del aire acondicionado a la par que ofrecen un rendimiento altamente eficiente. Además, su sistema Self-Cleaning aporta un beneficio de ahorro energético de entre un 5-15%.

Además, es muy importante que en el hogar el consumo energético se optimice al máximo y no haya fugas, las llamadas emisiones de gas de efecto invernadero. Según fuentes oficiales, el 61%** de estos escapes de energía se atribuyen a los consumos realizados en viviendas particulares y ello hace daño al medioambiente. Desde Haier, líder en aire acondicionado con conectividad, se lucha por evitar esto y ofrecen remedios para preservar el planeta.

Trucos para ahorrar cuidando el planeta

Una de las cosas más importantes para aprovechar toda la energía generada en una vivienda es asegurarse de tener un buen aislamiento ya que este modo se evitan fugas y se reducen los costes de calefacción. También es recomendable abrir las persianas y las contraventanas durante el día para aprovechar el calor del sol. Durante la noche en cambio, es mejor cerrarlas para que no se pierda el calor generado durante el día.

Programar la temperatura de la calefacción es también un punto clave para el ahorro energético. En invierno lo ideal es mantener la temperatura en torno a los 20 °C durante el día y siempre que el hogar esté ocupado. Durante la noche en cambio, o con la vivienda desocupada, la calefacción debe dejarse 3 o 4 grados menos y es que la reducción de la temperatura en un grado supone un ahorro de energía de un 8%*.

También es importante recordar que hay que ventilar las habitaciones como máximo 15 minutos cuando esté la calefacción puesta, dejar el aparato de aire encendido y auto programado cuando no se esté en casa y en último caso renovar la calefacción si fuera necesario ya que muchos de los sistemas han quedado obsoletos con respecto a los objetivos y a las demandas actuales a favor del clima.

Aplicando todas estas medidas es posible una climatización más eficiente y sostenible a la par que gastamos menos. Haier está totalmente comprometido con el planeta y por ello fomenta la conciencia medioambiental con todos sus equipos. La compañía posee gran capacidad para desarrollar productos smartlife únicos mejorando su rendimiento, reduciendo sus consumos y satisfaciendo las expectativas de los usuarios.

