AleaSoft: Los PPA convivirán con las subastas de renovables

El papel de los PPA en la transición energética continúa siendo muy relevante y, según los expertos, es una herramienta que continuará siendo útil y vigente incluso con la celebración de las subastas. Esto se debe a que, más allá de ser importante de cara a la financiación de los proyectos de energías renovables, los PPA tienen un papel muy importante para el consumidor El último webinar organizado por AleaSoft “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021 (II)”, que tuvo lugar el pasado jueves 14 de enero, se centró en los PPA desde el punto de vista de los consumidores. Para profundizar sobre el tema, el webinar contó con la participación de varios ponentes de PwC.

Los PPA: más allá de conseguir un precio fijo

Los contratos PPA son herramientas complejas con las que se pueden conseguir múltiples objetivos tanto para los productores como para los consumidores. Desde el punto de vista del offtaker, el consumidor de la energía, el aspecto más vistoso, y el que normalmente llena los titulares, es el de conseguir un precio fijo o alguna estructura de precios variables con algunos umbrales o límites. De esta manera, el consumidor puede conseguir una seguridad en los precios de suministro de energía que permite mitigar o eliminar el riesgo de precios de mercado, con lo que el PPA es utilizado como una herramienta de gestión de riesgos.

Por otro lado, actualmente las principales empresas a nivel internacional están anunciando nuevos objetivos de consumo de energía renovable como complemento al aumento de la eficiencia energética en su consumo y como parte de su estrategia de responsabilidad social corporativa. En este aspecto, la firma de un PPA con una instalación de generación renovable transmite un mensaje mucho más potente sobre el compromiso medioambiental de una empresa que el simple hecho de consumir energía 100% renovable de manera genérica. Con un acuerdo PPA, se transmite el mensaje de que no solo se tiene una sensibilidad hacia los temas medioambientales, si no que de forma activa se está implicado en la construcción de nuevas instalaciones renovables que van a ser imprescindibles para la transición ecológica.

Todos los ángulos de un PPA

No existe un PPA estándar. No existe un contrato predefinido al que las partes puedan decidir si adherirse. Los PPA son contratos hechos a medida del productor y del offtaker. Es por ello que son contratos en los que hay que negociar cada uno de los aspectos, porque cada uno de ellos tendrá un impacto en muchas facetas, tanto del productor como del consumidor: operaciones, impuestos, financiación, contabilidad, responsabilidad social corporativa, gestión de riesgos y un largo etcétera. Durante el webinar, se destacó la necesidad de que, más allá del equipo comercial, tanto el equipo legal como el financiero, entre otros, estuvieran presentes en el proceso de negociación del PPA.

De cara al impacto que tendrá el PPA en los costes de la energía del consumidor, es necesario disponer de previsiones de precios del mercado eléctrico a largo plazo que cubran al menos la duración del contrato. Estas previsiones son necesarias para poner a prueba el modelo financiero y estimar el impacto en las cuentas de la empresa. Disponer de bandas de confianza en la previsión de precios permite cuantificar el riesgo asociado a las estimaciones.

Desde el punto de vista legal, la negociación de un contrato PPA es un proceso complejo, dado que debe tener en cuenta todos los posibles supuestos que pudieran ocurrir durante toda su duración: desde un cambio regulatorio (también hay que acordar qué se entiende por cambio regulatorio y que no) hasta situaciones en las que el productor no pueda suministrar toda la energía pactada o que el consumidor no pueda consumirla.

Los PPA y las subastas de renovables

Entre las preguntas de los asistentes al webinar, hubo varias sobre qué impacto podían tener en los PPA los precios que se alcanzaran en las próximas subastas de renovables. Las dudas no se limitaban a cómo un precio bajo en las subastas podía afectar al precio de los PPA, sino a la utilidad o necesidad de los propios PPA en un panorama con subastas.

En cuanto a la posibilidad que se den precios bajos como resultado de las subastas, no está claro el impacto que esto podría tener en los precios de los PPA. Todo dependerá de cómo se vea de afectado el precio del mercado y cómo las comercializadoras trasladarán esos precios a sus clientes finales. Sobre la utilidad de los PPA a pesar de la existencia de las subastas de renovables, los expertos coincidieron en que los PPA continuarán siendo una herramienta básica tanto para productores renovables como para los consumidores.

El papel capital del hidrógeno verde en la transición energética

En la mesa de análisis posterior a las ponencias del webinar, además de los PPA, también se debatieron los temas más relevantes del presente y el futuro de los mercados de energía. Tomó especial relevancia el hidrógeno verde y cómo creará un suelo en los precios del mercado eléctrico y ayudará a evitar los vertidos.

La financiación de los proyectos de energía renovable en Europa a partir 2021

