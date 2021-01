El renting: una industria con mucho futuro en 2021

La Asociación Española de Renting de Vehículos ya ha comunicado los datos del sector durante el año 2020, y todo indica que es el comienzo de una nueva época con mucho futuro en este año nuevo que recién empieza.



Desde esta asociación, se comunica que aunque los datos no han sido tan buenos como en el 2019 cuando se incrementó el parque móvil en más de un 13%, la buena aceptación que ha tenido este medio de transporte entre autónomos y pequeñas empresas para desplazare en 2020, augura un buen año para el renting en 2021.



¿En qué Comunidades Autónomas se utiliza más este medio de transporte?

Las dos Comunidades Autónomas con mayor petición de coches de alquiler son Madrid y Cataluña. Esto se debe a que además de contar con dos de los aeropuertos más transitados de España, El Prat y Barajas que suelen ser el punto de inicio para muchos turistas, también son las regiones dónde hay una mayor actividad empresarial.



De hecho, solo en estas dos Comunidades Autónomas juntas el parque automovilístico disponible es mayor que en el conjunto de resto de Comunidades Autónomas.



Ventajas del renting

Contar con un mercado total disponible de más de 200,000 vehículos, hace que tanto empresas como usuarios particulares puedan encontrar un automóvil que se adapte a sus necesidades, como turismos, furgonetas o todoterrenos.



También se pueden alquilar vehículos industriales que se pueden usar para diferentes fines empresariales o incluso para llevar a cabo una mudanza.



Usualmente los vehículos de renting se ofrecen sin conductor, por lo que es el propio cliente quién tiene la libertad absoluta (dentro de su periodo de alquiler) para decidir sus propios horarios de conducción.



La mayoría de los contratos de alquiler ofrecen un kilometraje ilimitado (depende del tipo de vehículo), lo que da una mayor libertad a los conductores ya que no tienen que preocuparse de no sobrepasar un número determinado de kilómetros.



En la actualidad son muchas las empresas que en su tarifa base también incluyen cobertura de daños por colisión, cobertura de responsabilidad y cobertura por robo (con ciertas limitaciones).



Como los planes pueden cambiar en cualquier momento, usualmente se ofrece una política de cancelación gratis que puede variar desde unos días hasta varias horas antes de la hora de recogida acordada.