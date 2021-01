Schneider Electric amplía su gama PowerLogic™ PowerTag Energy hasta 2000 A Comunicae

viernes, 15 de enero de 2021, 14:21 h (CET) Schneider Electric, el especialista mundial en gestión y automatización de la energía, ha anunciado la ampliación de la gama PowerLogic PowerTag Energy, que incluye el sensor de energía inalámbrico de Clase 1 más pequeño del mundo. Diseñado para mejorar la supervisión de equipos eléctricos con una conexión fácil y compacta a dispositivos eléctricos mediante comunicación inalámbrica, PowerTag Energy proporciona supervisión y medición de energía precisa a nivel de zona y carga Ahora disponible hasta 2000 A

El PowerLogic PowerTag Energy amplía aún más su gama con dos nuevos productos (PowerTag Flex 160 A y PowerTag Rope hasta 2000 A).

El primero de su clase

Diseñado para cualquier tipo de edificio, el PowerTag Energy supervisa y mide corriente, tensión, potencia, factor de potencia y energía. Los datos se envían de forma inalámbrica a un concentrador/pasarela, que puede proporcionar datos a los sistemas de gestión de energía o edificios, o mediante páginas web. Las alarmas personalizadas por correo electrónico o SMS permiten a los gerentes de instalaciones supervisar de forma remota sus equipos eléctricos. La comunicación inalámbrica no intrusiva facilita inmediatamente la instalación y la puesta en marcha.

PowerTag Energy es un habilitador clave de las arquitecturas IoT EcoStruxure™ Power. Brinda nuevas oportunidades para los sistemas de energía y las aplicaciones de gestión energética actuales.

El sensor de energía inalámbrico más pequeño del mundo de Clase 1 admite programas de eficiencia energética (EED y EPBD europeos y normas IEC 60364-8-1, EN 17267, ISO 50001, etc.), habilita funciones de gestión de la energía (asignación de costes, subfacturación, etc.) y cumple con la norma internacional IEC 61557-12

de Clase 1 admite programas de eficiencia energética (EED y EPBD europeos y normas IEC 60364-8-1, EN 17267, ISO 50001, etc.), habilita funciones de gestión de la energía (asignación de costes, subfacturación, etc.) y cumple con la norma internacional IEC 61557-12 Comunicación inalámbrica sólida que cumple con las normas

que cumple con las normas Funciones de alarma cercanas a la carga (pérdida de tensión, sobrecarga, etc.)

cercanas a la carga (pérdida de tensión, sobrecarga, etc.) La instalación y puesta en marcha son rápidas y sencillas, con un tiempo mínimo de puesta en marcha e integración

son rápidas y sencillas, con un tiempo mínimo de puesta en marcha e integración La capacidad escalable facilita la adaptación a nuevas regulaciones, requisitos o necesidades comerciales cambiantes "PowerTag Energy es relamente el sistema de supervisión de energía del futuro. Esta tecnología inalámbrica, modular y compacta se puede añadir rápidamente a los dispositivos de protección de distribución eléctrica. PowerTag Energy combina medición y alarmas cerca de las cargas, con comunicación autenticada y cifrada”, señaló Patricia Laubie, Directora de oferta de energía PowerTag de Schneider Electric. "En el pasado, la medición se encontraba a menudo en el interruptor automático principal de acometida y proporcionaba una descripción general amplia del sistema eléctrico. Hoy nuestros clientes necesitan conocer el correcto funcionamiento de las cargas críticas y el consumo energético por zona o proceso, así como poder interactuar mejor con sus instalaciones. De hecho, una empresa que opera sin esta estrategia habilitada para el IoT está pasando por alto enormes nuevas oportunidades para lograr un impacto en la eficiencia energética, mejorar la resiliencia y crear nuevo valor".

Principales beneficios de PowerTag Energy:

Ahorro de espacio: el PowerTag Energy, una innovación líder en la industria, es el único sensor de energía que se puede encajar al interruptor. No hay ningún requisito para el espacio de montaje horizontal en los cuadros eléctricos, lo que lo hace perfecto tanto para nuevas instalaciones como para las renovaciones de los cuadros eléctricos.

el PowerTag Energy, una innovación líder en la industria, es el único sensor de energía que se puede encajar al interruptor. No hay ningún requisito para el espacio de montaje horizontal en los cuadros eléctricos, lo que lo hace perfecto tanto para nuevas instalaciones como para las renovaciones de los cuadros eléctricos. Facilidad de instalación: reduce en gran medida el tiempo de instalación hasta en un 90 %, y sus capacidades inalámbricas hacen que no sea necesario añadir cables de comunicación.

reduce en gran medida el tiempo de instalación hasta en un 90 %, y sus capacidades inalámbricas hacen que no sea necesario añadir cables de comunicación. Modular, flexible y escalable: se adapta perfectamente a las cambiantes necesidades comerciales, regulaciones energéticas o certificaciones, y se puede actualizar en cualquier dispositivo.

se adapta perfectamente a las cambiantes necesidades comerciales, regulaciones energéticas o certificaciones, y se puede actualizar en cualquier dispositivo. Gama completa : solución completa hasta 2000 A con una gama completa de sensores de energía inalámbricos.

completa : solución completa hasta 2000 A con una gama completa de sensores de energía inalámbricos. Conectividad avanzada: una innovación para habilitar las soluciones EcoStruxure. PowerTag Energy está integrado de forma nativa en las plataformas EcoStruxure de Schneider Electric para proporcionar a los clientes una solución integral de control y supervisión para edificios, redes de distribución eléctrica, industria y Centros de Procesamiento de Datos. PowerTag Energy es una aportación significativa a las ofertas de productos conectados líderes en la industria de la empresa y es una nueva plataforma valiosa dentro de una red de distribución de energía conectada e integrada.

PowerTag Energy está disponible directamente a través de Schneider Electric o distribuidores autorizados de Schneider Electric.

Para obtener más información sobre PowerTag Energy, visitar https://www.se.com/es/es/work/products/product-launch/powertag/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.