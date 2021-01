ActioGlobal incorpora a Anabel Obeso como General Manager para acelerar su expansión Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 15:23 h (CET) ActioGlobal incorpora a Anabel Obeso como General Manager para desarrollar la firma especializada en Consultoría de Transformación y Digitalización, a través de nuevos hubs centrados en el Desarrollo de Personas, Selección e Interim Management entre otros. De esta manera, la firma refuerza su propuesta de valor basada en la agilidad, la digitalización y el Alto Rendimiento, con una clara apuesta por las personas como motor de la transformación organizativa Con la llegada de Anabel Obeso, ActioGlobal acelera su proceso de crecimiento acompañando a organizaciones líderes en sus sectores como Danone, Unilever, Grifols, Adevinta (Infojobs, Fotocasa, Habitaclia), Schibsted Media, Canon Group, DKV, Angelini Pharma o Kendu entre otras. El nombramiento responde a una clara estrategia por poner en valor a las personas, protagonistas de las transformaciones que lleva a cabo ActioGlobal, para dar forma a organizaciones basadas en equipos ágiles y autoorganizados que, junto a las mejores prácticas de Alto Rendimiento, permiten generar un cambio cultural de impacto con el que las organizaciones se desarrollan al máximo y alcanzan sus objetivos.

Anabel Obeso se incorpora a ActioGlobal con una dilatada experiencia en puestos estratégicos, de dirección y consultoría, especialmente en el campo de Desarrollo de Personas y RRHH. En etapas anteriores, ha sido Directora General de la División de Consultoría en AdQualis, donde ha creado un modelo de negocio de éxito, basado en una selección de colaboradores expertos en diferentes áreas para dar forma a un modelo de consultoría “boutique” de alto valor totalmente adaptada a cada cliente. Además, ha tenido diferentes cargos de Dirección de RRHH en empresas como Vodafone, USP Hospitales Dexeus, Grupo Flamagás o Corachán entre otras.

En palabras de Jonathan Escobar, CEO de ActioGlobal, “Integrar la visión y expertise de Anabel en nuestro equipo, nos permitirá no solo multiplicar el alcance de nuestro impacto, sino garantizar un servicio mucho más holístico a nuestros clientes, acompañándolos en las transformaciones que co-creamos con ellos, de principio a fin. Solo con los clientes en el centro y nuestros equipos al frente, podemos vencer el contexto de cambios exponenciales en el que estamos inmersos, garantizando la entrega de valor continua a aquellos a los que servimos. En este futuro frágil, incierto, dinámico y exigente queremos estar siempre al lado de nuestros clientes, y Anabel va a ayudarnos acelerar nuestra expansión, para estar con ellos allí donde se encuentren, en cada momento”.

Sobre ActioGlobal

ActioGlobal es un equipo especializado en transformar empresas y ayudarlas a liderar el futuro a través de la digitalización y el desarrollo de nuevos ways of working. ActioGlobal cocrea con sus clientes marcos de trabajo y formas de trabajo híbridas que integran, en todo momento, las mejores prácticas para conseguir agilidad, digitalización y transformación tecnológica, permitiendo que se conviertan en organizaciones de Alto Rendimiento, más ágiles, adaptables, rápidas y eficientes, preparadas para afrontar cualquier cambio en el presente y el futuro.

Entre los clientes de ActioGlobal se encuentran grandes empresas como Canon Group, Heineken, Mercedes-Benz, Continental, Unilever, Danone, Siemens-Gamesa, Grifols, DKV, Havas Media, Kendu, Grupo Adevinta (InfoJobs, Fotocasa, Habitaclia, etc.), La Sirena, Adam Foods, Knauf o Angelini Pharma, empresas de servicios públicos como TMB o Aigües de Barcelona, así como organizaciones digitales en crecimiento acelerado como Shpock en UK, Jófogás en Hungría, Subito en Italia, Schibsted Media en Finlandia o Willhaben GmbH en Austria, por mencionar algunas de ellas.

