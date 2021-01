Las tendencias tecnológicas según Nawaiam en el área de RRHH para 2021 Comunicae

jueves, 14 de enero de 2021, 13:19 h (CET) Detección de rasgos conductuales de manera contactless, datos en tiempo real sobre el perfil profesional del usuario y videojuegos son algunas de las tendencias para 2021 que permiten a las empresas gestionar el talento con una reducción de costes cercana al 50%, según propios clientes de Nawaiam La pandemia ha acelerado la transformación y digitalización del área de Recursos Humanos de las empresas. Según un estudio de Gartner, el 88% de las empresas en el mundo solicitaron a sus empleados que trabajaran desde casa, lo que ha requerido una intensa labor de adaptación al nuevo contexto.

Debido a esta coyuntura, la innovación y la tecnología han asumido un papel clave en el área de Recursos Humanos, con la irrupción de nuevas herramientas como Nawaiam, una plataforma de gamificación que utiliza la inteligencia artificial y la ciencia de datos para optimizar tanto el proceso de selección y contratación como la detección y evaluación de las habilidades del equipo humano.

“Gracias a la apuesta por la tecnología, las empresas han podido ser más eficientes y obtener datos que no hubieran podido conseguir con procedimientos offline. Desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones se han sumado ya a este cambio que vino para quedarse y utilizan Nawaiam para reclutamiento, selección y diagnóstico interno, evaluación y mapeo de las personas”, afirma Javier Krawicki, Co-Founder de Nawaiam. Entre las empresas que ya cuentan con Nawaiam se encuentran a corporaciones españolas tan reconocidas como, entre otras, Iberdrola, Atrápalo, Alain Afflelou, Grupo Insud Pharma y Universidad de Girona. Aunque como subraya Krawicki: “Nawaiam es una herramienta que se adapta doblemente al tamaño de cada empresa, tanto desde el punto de vista de su implementación como por su coste, facilitando que el 99% de las empresas españolas, que son Pymes, puedan también aplicar la tecnología e innovación a sus procesos de gestión del talento”.

Pero ¿qué tendencias tecnológicas y en clave de innovación habrá en los RRHH en 2021?

1. El talento como recurso

La función de los RRHH va más allá de buscar el mejor currículum. El objetivo es seleccionar al candidato con las aptitudes y rasgos conductuales más apropiados, las llamadas soft skills, que van más allá de los conocimientos teóricos para un puesto (hard skills), también indispensables. Se trata de encontrar y gestionar el talento de una organización como el recurso más preciado en la actualidad y que marca la diferencia con la competencia.

En este sentido, Nawaiam no solamente es una herramienta útil para procesos de selección, sino que también revoluciona la gestión del talento de las compañías. Con Nawaiam es posible detectar las tendencias de comportamientos, conductas y actitudes de los empleados o candidatos en minutos. De hecho, Nawaiam permite analizar numerosos perfiles al mismo tiempo, aumentado la eficacia de este proceso en las organizaciones.

2. Apuesta por la gamificación

Los videojuegos aplicados al ámbito laboral estimulan la creatividad, fidelizan al trabajador, mejoran la concentración y promueven la participación proactiva. Si hace poco se hablaba de la gamificación como tendencia, en la actualidad es ya una realidad: 5.500 millones de dólares en 2018 y más del doble (11.000 millones) en 2020: esta es la previsión de crecimiento para el mercado global de la gamificación, según MarketandMarkets.

La experiencia Nawaiam es un videojuego en el cual el usuario se enfrenta a una situación extrema como resultado de una catástrofe natural global en la que tendrá la misión de rescatar al mayor número de personas posible. Esta dinámica de gamificación disminuye la percepción de quienes juegan de estar siendo evaluados, lo que resulta en decisiones más naturales e inconscientes.

Asimismo, la apuesta por la gamificación como Nawaiam ofrece datos en tiempo real sobre el perfil profesional del usuario a través de un dashboard. Este permite una toma de decisiones con base a la compatibilidad y rankings de las personas que han usado Nawaiam con los puestos laborales que necesita la empresa cubrir y las conductas y competencias a reforzar. Según clientes actuales, Nawaiam mejora un 42% la calidad de los procesos de reclutamiento, selección, y desarrollo de talento interno.

Referente al ahorro de costes en RRHH, Nawaiam los reduce en un 30% con respecto a otras herramientas tradicionales. Además, el tiempo de las entrevistas de trabajo, con Nawaiam, se logra reducir un 50%, según sus propios clientes.​

3. Nuevos usos para las apps contactless

Después de que las organizaciones entendieran que debían estar en el bolsillo de cada cliente a través de aplicaciones para móvil, ahora se da un paso más: aplicaciones pensadas para el departamento de RRHH. La gestión de talento se optimiza al contar con herramientas que puede manejar cualquier persona desde su móvil. Con este avance, las empresas y sus equipos de selección pueden continuar con la gestión del talento a distancia, salvando posibles inclemencias meteorológicas o adaptándose al contexto creado por la crisis sanitaria.

Nawaiam es una aplicación 100% digital y contactless, lo que permite a las empresas proseguir con sus estudios y evaluaciones del talento en tiempos de pandemia respetando todas las medidas de protección para su equipo humano.

El futuro de las empresas se asienta en el departamento de RRHH. Con herramientas como Nawaiam, las compañías desarrollan sistemas de gestión de talento más eficaces optimizando costes y logran gestionar el talento de forma más sencilla y eficaz. ¿Cómo será el futuro de los RRHH? Si sigue en esta línea, parece muy estimulante.

