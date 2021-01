La casta no dimite

Llamó a Cospedal “especimen” (sic). Este director general de cosas raras en el Gobierno de La Rioja no ha leído ni consultado el DRAE o tal vez no sepa que existe. Pero hubiera quedado mejor escribiendo “espécimen”, pues ni siquiera en sentido ‘desfigurado’ se admite ese vocablo sin tilde en palabra esdrújula. Al entender que se refiere a ella como “muestra o ejemplar de algo”, el podemita se ha pasado tres pueblos y ha dado muestra de lo que es. Pero tranquilos, que siguiendo las redes sociales compruebo que aparecen faltas de acentuación y de ortografía por doquier en sus mensajes tan poco edificantes.



A fecha 13 de enero aún no había dimitido el tal Herrera, Mario para más señas, director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos de La Rioja. Bien es verdad que si la presidenta de esa Comunidad cesa al cafre de director general, puede encontrarse con que la formación de Podemos boicotee los Presupuestos Generales de esa tierra. Se ha demostrado que las coaliciones Psoe-Podemos son interesadas y egoístas, a las que la ciudadanía y su problemática importa un carajo, o dos. ¡Qué ejemplo más poco edificante el de la presidenta, el del caradura Herrera y el de Podemos-La Rioja! A ver por dónde salen los profesores de Educación Vial cuando expliquen al alumnado que no se deben abandonar los vehículos en la vía pública y menos aún huir de la autoridad para que no te hagan el control antidrogas y/o el test de alcoholismo. ¡La casta no suele dimitir!



Otra perla de la “exquisita” educación de este alto cargo de La Rioja es: “Querida Cospedal no es que te odie, pero si tuvieras un incendio en tu casa y tuviese agua me la bebería”. A pesar de las faltas de puntuación, al menos aquí sólo delata mala fe, falta de educación y odio. Los insultos bajan de tono. Este muchacho a quien le han regalado esa dirección general, dentro de la única consejería que tiene Podemos en La Rioja, no ha aprendido que “Lo malo de decir lo que uno siente es que muchas veces siente uno haberlo dicho”; algo así como lo de ser dueño de los silencios y esclavo de las palabras.

“Querida Cospedal lo cierto es que tienes una piel muy bonita. De hay se podría sacar un abrigo de zorra”. Vuelve a incurrir en incorrecciones de puntuación. Otra vez, este pobre ‘alfalfabeto’ director general de Participación Ciudadana y Derechos Humanos, demuestra que ‘hizo pellas’ en el cole cuando se explicó que “AHÍ HAY un director general de Podemos que dice AY”. Confunde “hay” del verbo haber con el adverbio “ahí”. Este adverbio “indica el lugar en el que está la persona a la que se habla o un lugar no muy alejado de la persona que habla o escribe” (RAE).



Pues eso, señor Herrera, director general de ‘chichinabo’ y pacotilla: dimita cuanto antes, lávese la cavidad bucal y consulte el DRAE en cualquiera de las versiones más recientes. Dudo que la consejera de Participación le haya elegido por su capacidad de trabajo, educación y saber estar; más me inclino a pensar que le han colocado a dedo por ser lenguaraz dardo o porque carece esa señora de gente preparada a su alrededor. Usted ya ha demostrado que no puede seguir ahí. Y si se lo consiente la ciudadanía de La Rioja es que algo falla, aunque creo que sólo falla usted. Fíjese que hasta le he tratado con un respeto que parece no merecer tras sus hirientes y despreciables palabras a Cospedal, así como por su presunto intento de engañar a la Guardia Civil, a su consejera y a su formación populista y populachera.



Lo único que nos falta para completar el euro es que la Guardia Civil diga en su informe que iba conduciendo “bufa” a horas intempestivas y que abandonó el vehículo sin señalizar. Créame que sería para correrle a gorrazos desde Sojuela hasta la urbanización en la que reside. Como dije más arriba: ¡La casta no dimite! Han caído tan bajo como el betún, mienten más que hablan y demuestran una torpeza sin parangón.