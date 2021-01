9 de cada 10 españoles utilizan productos de segunda mano, según un estudio de GRATIX

Según un estudio de Gratix, existe una tendencia creciente a la reutilización, motivada principalmente por el ahorro y por convicción de la importancia de practicar un consumo más responsable Un 86% de los ciudadanos españoles, casi 9 de cada 10, reconoce utilizar con mayor o menor frecuencia productos de segunda mano, según un estudio realizado por Gratix, la app de consumo responsable, a partir de un sondeo llevado a cabo entre 400 personas mayores de edad de todo el país. De ellos, el 56,5% recurre a esta modalidad de consumo de forma puntual y con determinados tipos de productos; el 18% admite hacerlo con frecuencia; y un 11,5% reutiliza productos de otras personas solo si estas son de su círculo de conocidos. Tan solo hay un 14% que confiesa que prefiere comprarlo todo nuevo.

·El mercado de segunda mano siempre ha existido, pero la tecnología ha permitido amplificarlo, a través de plataformas que facilitan la conexión entre la oferta y la demanda. Hoy, buscar lo que necesitas sin recurrir a establecimientos comerciales es más sencillo que nunca, y eso facilita el acceso a un nuevo estilo de vida, en el que las personas se cuestionan la necesidad de comprar productos nuevos (con su correspondiente gasto de materias primas y generación de residuos) cuando pueden dar una segunda vida a otros que ya existen y se encuentran en buen estado", sostiene José María García, CEO y fundador de Gratix.

Según el citado estudio, el 81% de los consultados (8 de cada 10) reconoce recurrir ahora más que antes a este tipo de productos, lo que pone de manifiesto una tendencia creciente de este modelo de consumo en nuestro país. De ellos, un 47% reconoce haber aumentado sus hábitos de reutilización por convicción, por entender la importancia de practicar un consumo responsable, recurriendo a bienes que pueden dar el mismo servicio que uno nuevo. El 34% restante admite hacerlo por ahorro, ya que reutilizar permite disponer de aquello que se necesita por mucho menos dinero; o incluso sin coste si se realiza a través de plataformas como Gratix, cuya filosofía es que cada uno pueda regalar lo que ya no va a usar y pedir aquello que necesita, contribuyendo así a un estilo de vida colaborativo, sostenible y solidario.

"Sin duda, el ahorro es uno de los aspectos clave de la reutilización. Pero no solo en lo que se refiere a la reducción del presupuesto familiar a la hora de disponer de ciertas cosas que nos hacen falta, sino también al ahorro energético y de emisiones de CO2, y al ahorro de desechos que se acumulan en nuestras ciudades a causa de la obsolescencia programada y de un modelo de consumo ‘de usar y tirar’. No se trata de no comprar productos nuevos, sino de hacerlo de forma más consciente, menos impulsiva, cuando de verdad los necesitamos. Saldrá ganando nuestra economía doméstica y también nuestro planeta", apunta José María García.

Pequeños pasos hacia una sociedad más responsable

La app Gratix, disponible para iOS y Android, se lanzó oficialmente en octubre de 2019 con el objetivo de ir más allá de otras propuestas de compraventa de productos de segunda mano, e incluso de otras apps pensadas para intercambiar objetos sin coste. Su propósito es impulsar un cambio profundo en el estilo de vida de las personas que favorezca la transición de una sociedad consumista a una sociedad más responsable.

Actualmente cuenta con más de 80.000 personas registradas, interesadas en dar una segunda vida a productos en buen estado, con una presencia mayoritaria en Madrid, y en otras grandes ciudades como Barcelona, Valencia o Sevilla. Solo el pasado mes de diciembre se han compartido en la plataforma más de 6.000 nuevos regalos, productos que los miembros de la comunidad ponen a disposición de otros usuarios que los necesiten, y que en su mayoría corresponden a las categorías de hogar, infancia, moda y entretenimiento.

Vídeos

GRATIX, Desea, Regala, Cambia.