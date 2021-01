El ácido hialurónico, un aliado totalmente natural para reavivar la piel, sostiene Foot and Body Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 13:35 h (CET) Los tratamientos de belleza en los que se recurre al ácido hialurónico siguen asentándose en el sector gracias a que el producto que utilizan los profesionales de esta actividad es una sustancia natural, aseguran los expertos de la clínica de medicina estética Foot and Body en Madrid Esta clínica es una de las líderes en la aplicación de tratamientos con ácido hialurónico en Madrid. Gracias a su comprometida apuesta por los mejores cuidados del paciente y su máxima interés en la búsqueda de las técnicas más efectivas e innovadoras del sector.

Por qué el ácido hialurónico es la mejor solución de belleza?

Entre las claves para entender el éxito del ácido hialurónico en este sector, destacan las siguientes:

Sustancia natural: se trata de un polisacárido que fabrica el organismo, concretamente en la dermis, aunque también se puede encontrar en articulaciones, tejidos, cartílagos y fibras musculares. Al formar parte del cuerpo, no es rechazado cuando se infiltra.

Altamente eficaz para rehidratar la piel: las capas que recubren el cuerpo, con el paso del tiempo, se deshidratan. Esto se traduce en una pérdida de firmeza dando lugar a las temidas arrugas. El aporte de ácido hialurónico, es vital para revertir esta situación tan común en las personas.

Generación de colágeno: potencia la creación de colágeno para el mantenimiento y rejuvenecimiento de la piel.

Da volumen: contribuye al incremento de volumen en diferentes zonas en las que, por el paso del tiempo, se ha experimentado un claro desgaste.

Teniendo en cuenta estas características esenciales, se puede entender la importancia del ácido hialurónico en los tratamientos más comunes del sector.

Dónde se suele aplicar ácido hialurónico

Las partes en las que más se usa el ácido hialurónico son: las ojeras, los pómulos, el surco nasogeniano, el denominado código de barras bajo la nariz, los labios, el mentón o el arco mandibular. Con su aplicación, se corrigen los problemas de déficit de hidratación que se puede observar, especialmente, en el rostro.

También se puede recurrir a estos tratamientos de ácido hialurónico para una regeneración facial profunda. Esta abarca todas las partes de la cara para devolverle la suavidad, luminosidad y energía perdidas, dotando al rostro de un aspecto más juvenil y renovado. La clínica medicina estética Foot and Body en Madrid, es una empresa especializada en la aplicación de ácido hialurónico para satisfacer las necesidades de sus clientes y procurar un resultado efectivo y muy natural. Siempre a través de un servicio personalizado y de calidad. Esto la ha llevado a ser una de las grandes referencias en la aplicación de estas técnicas en Madrid.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.