Comprobar la homologación de un andamio es el primer paso antes de adquirir uno, sostiene Alufase Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 13:15 h (CET) El uso de andamios sin certificar puede ser un auténtico riesgo para los operarios que desempeñan sus tareas sobre ellos y las personas y equipos que se encuentren en su entorno, aseguran los profesionales de Alufase Los andamios certificados u homologados, según la normativa vigente en materia de seguridad para trabajos en altura, son los que, realmente son legales para estas actividades y cumplen las especificaciones contenidas en este reglamento.

Una solución para estar tranquilos y confiados en los trabajos a diferentes niveles es apostar por un servicio de garantías, como el scaffolding rental Houston, representado por una empresa de largo recorrido en el sector gracias a la fabricación de equipos de primera calidad, compuestos por piezas de última generación que buscan dotar de una mayor seguridad a aquellas personas con tareas a desarrollar sobre ellos.

La importancia de usar andamios certificados

Algunas de las ventajas esenciales de apostar por andamios homologados son las siguientes:

Montaje y desmontaje seguro y rápido: el proceso de la instalación y el desmontaje de los componentes de los andamios es mucho más sencillo, ágil y seguro en el caso de las estructuras que cumplen con la normativa vigente.



Piezas debidamente verificadas para su uso en estos trabajos, elaboradas con materiales y superficies que garantizan la total seguridad y una protección ante agentes corrosivos que podrían mermar su estabilidad.



Estructuras multifuncionales: estos dispositivos son aptos y han sido validados para distintos entornos, como la construcción, las industrias, las plantas petrolíferas, el montaje de eventos, las centrales eléctricas, etc.



Fácil acceso: gracias a las escaleras diseñadas para cumplir su función en cada modelo de andamio, se puede subir y bajar de estas estructuras con total agilidad y seguridad.



Larga vida útil: los andamios certificados pueden superar los 5 años de uso con total seguridad, a diferencia de aquellos que no cumplen con los requisitos de la normativa europea sobre este tema.

Todo esto se traduce en un menor coste para sus usuarios en términos de tiempo y desembolso económico, lo que se traduce en una máxima rentabilidad si se compara con otras variedades alternativas del mercado.

Alufase sólo ofrece andamios correctamente homologados

El amplio y variado catálogo de Alufase, servicio líder a nivel mundial en la venta y alquiler de andamios de primera calidad, sólo está compuesto por estructuras de primera calidad, todas ellas debidamente homologadas y certificadas para garantizar la mejor experiencia a sus clientes, donde la seguridad es su máxima prioridad para un desempeño fiable y, por tanto, altamente efectivo.

