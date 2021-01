La asistencia domiciliaria fomenta la integración de las personas mayores en sus hogares y las familias Comunicae

martes, 12 de enero de 2021, 08:32 h (CET) Cuidum destaca las ventajas del cuidado domiciliario de personas mayores y defiende que es mejor envejecer en casa. Ante esta situación de alerta sanitaria, garantizar la atención a los grupos de población más vulnerables es más necesario que nunca. En plena pandemia, la empresa de asistencia domiciliaria Cuidum se ha consolidado como la alternativa más completa de cuidados en el hogar, ofreciendo un servicio de atención integral tanto a las personas mayores como a sus familiares El desafío de devolver la autonomía e independencia a las personas mayores

La atención a las personas mayores lleva siendo desde hace años una tarea pendiente en España. Tanto desde el punto de vista de los servicios asistenciales como desde la perspectiva de los cuidadores, queda todavía mucho camino por recorrer.

Desde que comenzara su andadura en el ámbito de la asistencia domiciliaria, Cuidum se ha esforzado por ofrecer una alternativa de cuidados a personas mayores transparente y muy accesible, así como por poner en valor el papel de quienes se dedican a ello día tras día. En las circunstancias extraordinarias actuales, son muchas las familias que se han beneficiado del apoyo de un cuidador con experiencia en cuidados de personas mayores y de la seguridad que representa la asistencia en sus propios domicilios.

Autonomía, tranquilidad, acompañamiento y calidad de vida. Son los objetivos que la empresa ha sabido abordar con profesionalidad y vocación en un escenario tan adverso. Gracias a la integración de las personas mayores en las tareas y rutinas de su propio hogar y al trabajo de cuidadores cualificados es posible afrontar las medidas más restrictivas de esta pandemia.

Cuidum es la empresa de impacto social con valores bien definidos

El cuidado y la atención a las personas mayores en sus hogares no se pueden afrontar como un reto individual sino como un objetivo global. Por este motivo, Cuidum ha unido sus esfuerzos con la AESPD (Asociación Española de Servicios Personales y Domésticos), un referente en la regulación de la asistencia domiciliaria y la defensa de los derechos laborales de cuidadores y cuidadoras.

La filosofía de trabajo de esta agencia de cuidados domiciliarios encaja perfectamente en los valores de la AESPD, entendiendo la asistencia en el hogar como la prestación de un servicio esencial tanto para los grupos de población más vulnerables como para sus familiares. Frente a las nuevas necesidades que se plantean en la sociedad actual, Cuidum ofrece soluciones eficientes a los problemas más habituales: conciliación de las obligaciones familiares y laborales, participación activa de las personas mayores en su entorno, promoción de la autonomía y cuidados adaptados a las circunstancias particulares de cada entorno familiar.

Los efectos positivos de este trabajo basado en valores como el respeto, la gratitud, la sensibilidad y la dignidad tienen un impacto más allá de cada uno de los domicilios en los que trabajan los cuidadores de Cuidum. Es una aportación social con la que se promociona también la concienciación del conjunto de la ciudadanía en relación a la figura del adulto mayor y de quienes velan por su bienestar.

Cuidum se preocupa por la integración de los mayores en la sociedad, rompiendo los estigmas, debido a que el concepto de vejez ha cambiado. Las personas mayores también son personas activas, que participan en la sociedad, que disfrutan de su tiempo libre, del ejercicio físico y de la familia. Los cuidadores de Cuidum se aseguran de hacerles sentir integrados por la sociedad, de esta forma los mayores sienten que se les valora y que aportan de forma positiva al núcleo familiar.

Plataforma online líder de servicios asistenciales integrales

En este firme propósito por mejorar el sector de la asistencia domiciliaria en España, Cuidum ha desplegado todos los medios a su alcance para que sus servicios lleguen a cualquier rincón del territorio nacional, facilitando la presencia de cuidadores y cuidadoras en todo el país. Su amplia base de datos con cuidadores con experiencia acreditada, su flexibilidad a la hora de ofertar soluciones hechas a la medida de cada familia y su transparencia en el proceso de contratación de cuidadores en la asistencia domiciliaria son solo una parte del trabajo que desarrolla Cuidum de forma diaria.

De la misma forma, Cuidum ha realizado una importante inversión en tecnología de manera que cualquier usuario, en cualquier lugar de España, tenga acceso a los servicios ofertados por Cuidum a través de su plataforma web www.cuidum.com. También mediante la app MiCuidum se posibilita un contacto más directo entre la empresa, los familiares y cuidadores. Las nuevas tecnologías han abierto una interesante vía de comunicación con los usuarios ofreciendo funcionalidades tan útiles como la planificación de las tareas del cuidador, el chat con profesionales médicos de diferentes especialidades, el envío de notificaciones informativas y el control de presencia a través de esta app.

En un escenario como el actual, este tipo de herramientas son toda una garantía de comodidad y seguridad para quienes cuentan con un familiar mayor. Un importante avance en la asistencia domiciliaria en el que Cuidum sigue invirtiendo y evolucionando, siempre en beneficio de quienes más lo necesitan.

