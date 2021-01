FSIE Madrid denuncia que no han llegado medidores de CO2 a los colegios concertados Comunicae

lunes, 11 de enero de 2021, 17:03 h (CET) FSIE Madrid, el sindicato independiente de enseñanza y atención a la discapacidad de la Comunidad de Madrid, denuncia que, a día de hoy, estén todos los colegios concertados sin medidores CO2, con la inseguridad que esto supone para alumnos y profesores en plena ola de frío Tras el paso de la borrasca Filomena, que ha traído la mayor nevada en medio siglo en la ciudad de Madrid, están inmersos en una ola de frío extrema que puede llegar a registrar temperaturas por debajo de los 10º centígrados. A la Comunidad de Madrid le toca afrontar una semana de heladas generalizadas en toda la región y seguro que consigo vendrá la suspensión de buena parte de los servicios públicos, por lo menos hasta el miércoles. Esto supone un reto en lo respectivo a la logística y movilidad, pero también para el sector educativo que debe adaptarse a la situación.

Así, FSIE Madrid ha reclamado y denunciado públicamente que "las clases deban ser on-line durante estos días. Ya que a pesar de que el Gobierno regional dice que garantizará los accesos a las principales carreteras de la región, la situación por su propio peso pide prudencia y lo que se puede evitar, se debe evitar. Es ahí cuando el Sindicato ha pedido que la educación en estos días sea on-line, cuestión que aportará seguridad a todos los componentes de la comunidad educativa".

FSIE Madrid también ha recordado que "la Comunidad de Madrid anunció el pasado 2 de diciembre la adquisición de 5.000 medidores para controlar los niveles de ventilación en los colegios, pero, desgraciadamente, no se contemplaban para la red de centros concertados, red sostenida también con fondos públicos. Estos medidores son esenciales como parte de las medidas preventivas frente al COVID ya que permiten comprobar la calidad del aire interior de un solo vistazo, disponiendo de una sonda con tecnología infrarroja de alta precisión, capaz de medir dichos parámetros en superficies de hasta 50 metros cuadrados. De esa manera, se puede ajustar la apertura de ventanas al tiempo estrictamente imprescindible, lo que conlleva un control de la temperatura, que de otra manera es imposible".

"En los próximos días y semanas nos enfrentamos a un doble reto: frenar la expansión del COVID y enfrentarnos a la ola de frío". Por ello, desde FSIE Madrid destacan "la importancia de implementar la tecnología de medidores de CO2 también en los centros concertados con la mayor urgencia, para que las aulas sean seguras tras la vuelta del periodo vacacional".

Es posible encontrar más información en la web https://www.fsiemadrid.es/ o a través de los perfiles sociales de la empresa: Facebook, Twitter e Instagram.

Para más información bmolero@royalcomunicacion.com/ 914 316 951 / 608 020 520

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.