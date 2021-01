Abierto el plazo de inscripción en más de 2.000 plazas de cursos online del SEPE

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social sigue apostando en 2021 por la formación subvencionada como herramienta fundamental para la Economía Social, los autónom@s y los trabajadores afectados por un ERTE Las medidas de flexibilidad para el acceso de la formación que se aprobaron en 2020, continúan vigentes este año , poniendo el foco de atención en los autónom@s, las cooperativas y los trabajadores afectados por un ERTE total o suspensivo de manera que, estos colectivos, podrán acceder a todos los cursos con matrícula abierta que más se ajusten a sus necesidades, dentro de la oferta formativa disponible.

El peso de los autónomos y de la economía social en la generación de empleo y, por tanto, en la economía es indudable, sin embargo, el colectivo de los autónom@s se está viendo seriamente afectado por la crisis generada por la pandemia y, de forma paralela, trabajadores de más de 40 sectores se han visto afectados por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo.

Así que es, en estos momentos, cuando la formación para los futuros colectivos cobra más importancia, ya que debe servir como palanca fundamental para que los pequeños negocios salgan más preparados y los profesionales se encuentren más formados para afrontar la competitividad tras la pandemia.

De cara a enfrentar un 2021 que cubra las necesidades formativas de los distintos perfiles profesionales, los cursos, especialidades formativas del SEPE, abarcan áreas como marketing y publicidad, construcción, transporte, diseño gráfico y temáticas más transversales como finanzas o gestión administrativa y empresarial.

Esta formación está 100% subvencionada, no supone coste alguno para los participantes, no consume créditos de formación de las empresas ya que no se trata de formación bonificada y los alumnos se inscribe a título personal.

La consulta de los cursos disponibles y solicitudes de plaza se pueden realizar desde la web de cursos Femxa:

Especial autónom@s : https://www.cursosfemxa.es/AutonomosFormacion

: https://www.cursosfemxa.es/AutonomosFormacion Especial Economía Social : https://www.cursosfemxa.es/EconomiaSocialFormacion

: https://www.cursosfemxa.es/EconomiaSocialFormacion Formación específica para afectados por ERTE total o suspensivo: https://www.cursosfemxa.es/ERTEFormacion Los trabajadores en ERTE parcial o que continúen en activo también disponen de formación subvencionada a su disposición: https://www.cursosfemxa.es/cursosestatal