Qué papel juega la cirugía plástica en la actualidad y cómo puede ayudarte a mejorar tu calidad de vida A menudo se subestiman las ventajas que la cirugía plástica puede suponer en la vida de las personas, con el objetivo de realizar mejoras estéticas, la cirugía plástica puede marcar un antes y un después Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 11 de enero de 2021, 12:00 h (CET)

La cirugía plástica ha cambiado muchas vidas con el transcurso de los años, y sin duda, ha evolucionado muchísimo. Nuevas técnicas y herramientas han facilitado la realización de un mayor número de procedimientos, ayudando a mejorar aspectos estéticos y de salud. Por eso, aquí vamos a mostrar cómo puede afectar una cirugía y por qué es tan importante confiar en un profesional capacitado.

Es evidente que, con el transcurso de los años, la medicina estética ha evolucionado enormemente. Mientras que antes los procedimientos eran menos, y más invasivos, en la actualidad existe un abanico mucho más amplio de opciones específicas para tratar cada problema en particular. Por supuesto, aún así es imprescindible acudir a un médico con experiencia, dispuesto a escuchar tus deseos y necesidades.



La importancia de un buen profesional La cirugía plástica juega un papel elemental en la vida de muchas personas, ya que muchas veces, además de resolver problemas estéticos, ayuda a mejorar la calidad de vida. Esto no sería posible sin la intervención de un médico capacitado, con las herramientas necesarias para asesorar y acompañar a sus pacientes a lo largo del proceso. En este sentido, el Dr. Raimundo Cantero, cirujano plástico logra destacar por su impecable trayectoria y cercanía con los pacientes. Con absoluta transparencia, este doctor se ocupa de escuchar las inquietudes de quienes acuden a él y determinar cuál es el mejor procedimiento para solucionar su problema, actuando con delicadeza y experiencia. Algunos de sus tratamientos más destacados son la rinoplastia, la abdominoplastia, el aumento o la elevación de pechos, y la liposucción, entre otros.



Ventajas de la cirugía plástica A menudo se subestiman las ventajas que la cirugía plástica puede suponer en la vida de las personas, con el objetivo de realizar mejoras estéticas, la cirugía plástica puede marcar un antes y un después. Lo cierto es que, muchas veces, algunas patologías o afecciones estéticas resultan altamente perjudiciales para las personas que las sufren, afectando a su confianza, la forma en la que se desenvuelven y en sus relaciones con los demás. En este sentido, la cirugía plástica interviene para brindar al paciente la seguridad de sentirse bien consigo mismo, de ir por la calle con confianza y de ocupar su espacio en el mundo con mayor comodidad y dinamismo. En este trayecto hacia los resultados deseados, el acompañamiento de este médico es fundamental y hasta determinante, ya que una buena guía por parte de un buen médico ayudará al paciente durante el proceso de la cirugía y la recuperación con mejores ánimos.



Por supuesto, tampoco hay que olvidar que, en muchas ocasiones, las afecciones estéticas son también problemáticas para la salud. Puede ser el caso de un tabique desviado, problema que se soluciona muchas veces con una rinoplastia, una de las intervenciones más realizadas en todo el mundo. La rinoplastia busca darle a la nariz una apariencia bonita y armoniosa, y mejorar la respiración del paciente, para que pueda sentirse cómodo en su día a día. Del mismo modo, la cirugía plástica es también una de las mejores herramientas que existen para reconstruir partes del cuerpo que hayan sufrido algún daño en caso de accidentes, enfermedades o patologías congénitas.



Del mismo modo, el aumento o la elevación mamaria, es también uno de los procedimientos más demandados, y aunque muchas veces se debe a una inseguridad estética, otras tantas también apuntan a corregir la forma de los pechos después de haber bajado mucho de peso o de haber amamantado durante varios años, éstas son algunas de las causas que pueden llegar a afectar a la forma de los pecho. En otros casos, otras partes del cuerpo pueden ver afectado también su funcionamiento, por lo que la cirugía plástica puede resultar altamente favorable en ambos sentidos.



