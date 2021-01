A vueltas con la luz

Mienten más que hablan. Esputan hacia arriba una y otra vez, pero el esputo los empapa porque son falsos, al más puro estilo chavista. Gozan y disfrutan del capitalismo, pero no se cansan de decir que son anticapitalistas. La población ha llegado a la conclusión de que son muy burros: creen que engañan a la gente y ésta ha acabado por despreciarlos. Hasta muchos de sus votantes, afiliados y simpatizantes los apuntan con el dedo y los tachan de miserables. Ni siquiera son calaña contemplativa porque han llegado más lejos: son más calaña, más contemplativa y más falsa. Ya solo falta que salga la “marquesita” de Galapagar y en sus paseos “sola y borracha” acabe por protestar contra la borrasca que asola España: no debe de parecerle ético ni justo que se llame Filomena, en vez de Filomeno. Hasta en lo del género de las palabras hace el ridículo y demuestra un analfabetismo descontrolado y parasitario.



Ahí va una perla de la casta que lidera el “señorito” de Galapagar, titular del marquesado del mismo nombre. Y es que allá por 18 enero de 2017 le faltó tiempo para babear odio y esputar veneno, cual víbora con ello: “El precio de la luz se dispara hoy, a las 19:00 horas, en plena ola de frío”. ¡Cuánta hipocresía y cuánto miserable veneno brota de esa izquierda angustiada por el resentimiento y la degeneración histórica! “Disparar la factura de la luz un día como hoy sólo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el Gobierno lo consiente, será cómplice”, decía el ‘señorito’ comunista del niño Jesús. Al margen de las faltas de puntuación (lo hemos arreglado en el entrecomillado) también desconocía cómo funcionaba la política y cómo los gobiernos, como el español, hablan al dictado de las eléctricas.



En aquella época había subido la luz entre el 8% y el 10%. Ponían el grito en el cielo desde la ignorante izquierda. En 2021 ha subido un 27% y andan callados como ratas y escondidos como hienas. Muestran la misma actitud que con el Ébola: por el necesario sacrificio de un perro llamaron asesino a Mariano Rajoy, pero no admite el dúo “Picapiedra” del Consejo de Ministros, que les llamemos asesinos tras abandonar y dejar desatendidas las residencias de ancianos, llevando a 60.000 ciudadanos inocentes a los cementerios. Y siempre así. Mucho menear el rabo, mucho vocinglerar, pero no se sienten asesinos. Aún no se lo ha llamado la ciudadanía a la cara, pero lo pensamos y lo escucharán cerca, muy cerca. Los recorridos tienen un límite y en España se llama al pan por su nombre y al vino por el suyo. Doy fe.



No piensen que los podemitas eran los únicos que ‘ladraban’ contra Rajoy por aquel 8% de subida de la luz. Pedro ‘Plagio Cum Fraude’ Sánchez también esputó hacia arriba: “La subida de la luz del 8% prueba el fracaso de la reforma eléctrica de Rajoy, y alerta del riesgo de más gente sufriendo pobreza energética”. ¡Cuánto veneno albergaba el ‘narciso’ en su interior y cuánta ignorancia le acompañaba! Personalmente no tengo dudas de que son motivos claros para pedir su DIMISIÓN del Gobierno y la de su ‘vicepandemias’ segundo: los avala la mentira, el desprecio, la ignorancia, la corrupción, la ineficacia, la ineficiencia y la desidia; bien es verdad que, tanto a uno como a otro, les sobra chulería barata y larga lengua.



Si al principio hablábamos de la “Marquesa”, no vamos a desperdiciar la ocasión de traer aquí lo que decía de la subida del 8% de la luz, sin ton ni son, y sólo por zurrar la badana a Rajoy. Ahí va la ignorante y analfabeta perla de la insensible y maleducada ‘machirula’: “Sólo si Unidas Podemos gobierna podremos sentar a los jefes de las eléctricas y decirles: ‘La factura dl a luz va a bajar y, por tanto, sus beneficios van a bajar un poco para que la gente puede tener una factura de la luz que pueda pagar’”. ¿Entienden ahora la ignorancia de @Irene Montero? Muchos padres acabarán pensando que si sus hijos no estudian serán candidatos a ministros: “¡Pueden ser ministros como esa chica a quien han regalado y montado el Ministerio de Igual-Da para que juegue y organice fiestas de cumpleaños!



Nunca un sablazo había sido tan sangrante y duro como en 2021. El fracasado Gobierno ‘bichavista’ no ha hecho sus deberes respecto a las políticas eléctricas por ignorancia, dejadez y desprecio hacia los más necesitados. Adiós al “escudo social” de plastilina y triste aumento del daño a los más necesitados. Las redes sociales han destapado la falsedad del Gobierno y a la panda de mediocres que capitanea el vulgar Iván Redondo: un asesor excesivamente corto y cuadriculado a pesar de su apellido. Debería copiar del equipo de Díaz Ayuso o del que asesora a Martínez-Almeida. Ningún Gobierno decente debería admitir el desamparo de quienes más sufren. Sólo desde la izquierda se puede llegar a eso, pero puede ser peor. En fin, no voy a dejar de recordar que hasta el muy ignorante y desaprensivo, Alberto Garzón, quiso aprovechar para zurrar a Rajoy, pero ayer le han untado los morros de porquería de la época: “Sánchez, Iglesias y Garzón; tus políticos de confianza”, decía la cuenta oficial del Partido Popular.



Sin Rajoy en el poder, echan la culpa a las eléctricas. Me sorprende que no culpen a Franco. Al “marquesito” sólo se le ha ocurrido acudir a la Cañada Real para tapar la mucha porquería que casi oculta al vago y desaprensivo Gobierno de los “Picapiedra”. La ignorancia atrabiliaria de Iglesias no ha sido capaz de culpar a Manuela Carmena del desaguisado de la Cañada, tal vez porque ya se sabía el motivo que disparaba el fluido eléctrico a diario y de forma permanente. Empiezo a pensar que se quería preservar la ‘fina’ hierba para permitir que siguiera habiendo pobres a los que engañar desde la casta del ‘señorito’ de la izquierda. ¡Cuántas arrobas de demagogia derrocha la siniestra casta! Algunos medios aún conceden bula a esa siniestra ideologizada; debe ser que 15 millones de euros dan para mucho, aunque no se pueda justificar o se haga como chulesca ayuda.