AleaSoft: Las múltiples y numerosas utilidades de los PPA

El comienzo de 2021 ha coincidido con la escalada de la tercera ola de la pandemia de la COVID 19. El que tenía que ser el año de la recuperación económica empieza más incierto que nunca. Ante semejante panorama, los promotores de proyectos renovables necesitan de herramientas como los PPA para gestionar y mitigar riesgos y poder conseguir financiación. Pero no solo eso, el PPA puede ser una fuente de ahorro para los grandes consumidores y la clave para un compromiso de responsabilidad social corporativa Una vez pasado el periodo de las fiestas y vacaciones navideñas, el escenario de recuperación de la crisis económica que se abre es menos estable y seguro. Los nuevos brotes de la pandemia de la COVID‑19 que empezaron a principios de diciembre han puesto contra las cuerdas a muchos gobiernos europeos que se han visto forzados a imponer nuevas restricciones a la movilidad, las reuniones y las actividades económicas, en una época del año que se caracteriza básicamente por eso, por los viajes, los encuentros familiares y las compras de regalos.

La evolución de los mercados de energía en Europa

La segunda parte del webinar organizado por AleaSoft sobre “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021”, que tendrá lugar el próximo 14 de enero, llega en este momento crucial para los mercados de energía en Europa. La tercera ola de la pandemia parece que ya está subiendo mientras han empezado las vacunaciones que deberían devolver la sociedad a algo parecido a esa antigua normalidad.

Pero parece claro que las vacunas no evitarán ni frenarán esta tercera ola de la pandemia y que habrá que convivir con ella, al menos, hasta el verano. Ante este panorama, los mercados de energía continúan su evolución incierta, expectantes a la evolución de la economía y la recuperación de la demanda de electricidad, gas y petróleo.

La visión del mercado de PPA

Ante una situación tan incierta sobre la evolución de los precios de los mercados eléctricos, los PPA son una herramienta para la gestión del riesgo que puede suponer una fuente de ahorro a la vez que permite a los grandes consumidores llevar a cabo un compromiso de responsabilidad social corporativa.

Pero los PPA son contratos complejos que van mucho más allá de un simple acuerdo de un precio de compraventa de la energía. Hay varios tipos de contratos PPA y es necesario analizarlos según los riesgos a mitigar, los impactos fiscales y contables, y el impacto en las operaciones de comprador y vendedor.

Para analizar cualquier oferta o propuesta de PPA es necesarios disponer de estimaciones de precios del mercado de electricidad a largo plazo. Se hace referencia a previsiones de precios horarios para toda la duración del contrato, e idealmente más allá, para poder estimar el precio capturado por el proyecto renovable o por el perfil de consumo del offtaker para entender y cuantificar correctamente la mitigación de los precios de mercado.

Para comentar todos estos aspectos del mercado actual de contratos PPA para grandes consumidores en Europa, el webinar organizado por AleaSoft contará con la participación de dos ponentes de la consultora PwC: Alberto Martín, Energy Sector Consulting Principal en PwC y Reyes Gomez, Energy Sector Legal Services Principal en PwC, además de Oriol Saltó i Bauzà, Manager of Data Analysis and Modelling en AleaSoft. A la mesa de análisis posterior a las ponencias, se añadirán Antonio Delgado Rigal, CEO de AleaSoft, Óscar Barrero, Partner responsible for Energy Sector Consulting en PwC e Ivan Sanchez Saugar, Financing partner de PwC.

La evolución de los mercados de energía y la financiación de los proyectos de energía renovable en Europa en 2021

Desde AleaSoft se está organizando ya la tercera parte de esta serie de webinars “Perspectivas de los mercados de energía en Europa a partir de 2021 (III)”, que tendrá lugar el próximo 18 de febrero, y que en esta ocasión contará con la colaboración de ENGIE, para analizar las perspectivas de los mercados de energía y la financiación de los proyectos de energías renovables a partir de este 2021.

